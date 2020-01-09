ПЕРЕДОВИЦА: Лучшее в Европе образование в разрушающейся школе

Но Ярвеская школа не единственная в Кохтла-Ярве, по которой плачет ремонт. В таком же неважном состоянии находятся Таммикуская и Ахтмеская основные школы, а также Малеваская школа. Кохтла-Ярве - не единственное самоуправление в нашем уезде, где в стенах школ советской постройки нужно предлагать современное школьное образование. В городе Нарве ситуация ничуть не лучше, положение Кивиылиской русской основной школы тоже плачевное.

Пожалуй, дальше всего в деле обновления своих школьных зданий смог продвинуться уездный центр Йыхви. Здесь построили первую в уезде новую государственную гимназию, а затем основательно реновировали русскую основную школу. Идет подготовка к строительству нового здания эстоноязычной основной школы.

Государство уже несколько лет назад захватило инициативу в процессе упорядочения сети школ, начав строить госгимназии в крупных центрах. Это требует соглашений с самоуправлениями, и словно бы в качестве пряника самоуправления взамен смогли реновировать при поддержке государства некоторые муниципальные школы. Так было в Йыхви и будет в Кохтла-Ярве, где Кесклиннаская основная школа получит совершенно новое здание. Так будет и в Нарве с появлением тамошней госгимназии.