Сб, 11.01.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Бракосочетание в зале Йыхвиской ратуши подорожает в два раза

Йыхвиская ратуша.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На последнем заседании года непосредственно перед Рождеством Йыхвиское волостное управление решило поднять в два раза плату за пользование залом на втором этаже волостного дома при проведении церемонии бракосочетания.

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Если в прошлом году брачующимся приходилось платить вдобавок к государственной пошлине 50 евро за пользование залом, то с февраля наступившего года плата составит 100 евро. По сравнению с 2018 годом, когда плата за пользование залом составляла 35 евро, эта статья расходов в бюджете новобрачных выросла почти в три раза. 

Плата за пользование находящимся на первом этаже маленьким помещением, которое называют зимним садом, осталась прежней - 20 евро.

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