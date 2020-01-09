Бракосочетание в зале Йыхвиской ратуши подорожает в два раза

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Если в прошлом году брачующимся приходилось платить вдобавок к государственной пошлине 50 евро за пользование залом, то с февраля наступившего года плата составит 100 евро. По сравнению с 2018 годом, когда плата за пользование залом составляла 35 евро, эта статья расходов в бюджете новобрачных выросла почти в три раза.