Судья перед оглашением приговора послушалась приказа, отданного со скамьи подсудимых

Судья Вируского уездного суда в Нарве послушалась приказа недовольного подсудимого, когда попросила репортеров покинуть зал заседаний, невзирая на то, что Конституция ЭР утверждает: приговор суда должен оглашаться публично. Тем не менее было сделано главное - вынесен приговор мужчине, который с ножом в руках брал малыша в заложники.
В Нарвском доме Вируского уездного суда 7 января оглашали приговор в отношении Эдварда Меля, обвиненного в угрожающем жизни ребенка поведении. Мужчина, очевидно, думал, что столь ужасным образом он решит свои личные проблемы.
Взял младенца в заложники
Мель был обвинен в том, что 1 ноября 2018 года примерно в 10.30 он, самовольно находясь в квартире дома по улице Тийманна в Нарве, держа в правой руке своего полугодовалого ребенка, а в левой руке - кухонный нож, направил нож к горлу ребенка и угрожал убить, если его, Меля, не выпустят из квартиры. В это самое время владелец квартиры препятствовал выходу Меля из квартиры и одновременно звонил в центр тревоги.
Как заключило следствие, с учетом тогдашнего пьяного, испуганного и нервного состояния Эдварда Меля, его поведения с ребенком и ножом, а также выкрикиваемых слов, у наблюдавших за происходящим владельца квартиры, матери ребенка и еще одной женщины были основания бояться осуществления угрозы.
Таким образом, как сказано в обвинении, Эдвард Мель совершил захват человека в заложники с целью заставить, угрожая убийством, совершить третье лицо какое-то действие. Причем это было совершено в отношении несовершеннолетнего.
Эдварда Меля также обвинили в том, что в то утро он находившимся в его распоряжении ключом открыл дверь квартиры по улице Тийманна и вошел туда против воли владельца.
За все это суд приговорил Меля к пяти годам тюрьмы, но с учетом ранее назначенного наказания за прошлое преступление суммарный тюремный срок составил 6 лет, 9 месяцев и 5 дней тюрьмы. Из них 2 месяца и 22 дня Мель уже провел за решеткой под арестом.
Вдобавок Мель должен будет выплатить государству в качестве наказания и за процессуальные расходы 5997 евро.
Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
Подсудимый скомандовал судье
Конвоированный в суд на оглашение приговора 7 января Эдвард Мель, войдя в зал заседаний, сразу возмутился, что там присутствует пресса. Он стал приказывать полицейским конвоирам увести его обратно. Те, естественно, не подчинились указаниям человека в наручниках.
Далее, Мель демонстративно не встал со скамьи подсудимых при появлении в зале председательствующего судьи Галины Яснюк и двух народных судей. Подсудимый в резком тоне потребовал от судьи удалить из зала репортеров и телекамеры: "Уберите их!".
Яснюк справедливо напомнила подсудимому, что оглашение судебного приговора является открытой процедурой.
- Я отказываюсь, чтобы зачитывали приговор при них, это мое право, это моя защита, - энергично настаивал Мель, продолжая вызывающе сидеть перед тремя судьями. - Да-да-да, я имею полное право обезопасить себя…
Согласно параграфу 24 Конституции Эстонской Республики, решение суда объявляется публично, за исключением случаев, когда интересы несовершеннолетнего, супруга или потерпевшего требуют иного. Несовершеннолетних лиц, чьи интересы теоретически могли бы ставиться под угрозу, в суде в тот момент не было. Невзирая на это, судья Яснюк практически сразу заявила, что удовлетворяет ходатайство подсудимого, и попросила прессу удалиться из зала. Ясного объяснения или обоснования решения из ее уст в зале не прозвучало.
Однако Мель на этом решении судьи не успокоился и потребовал у уже уходивших репортеров удалить все снятые в зале материалы.
- Если я где-то это увижу, то подам на них в суд. И вы тоже пострадаете, - тут Мель указал пальцем на судью Яснюк, обращаясь к ней с угрозой.
Председательствующая судья Яснюк глубоко вздохнула - и еще раз попросила представителей прессы выйти из зала.
Журналисты недоумевали
Известный ида-вируский телерепортер Аго Гашков, как и другие журналисты в зале суда, недоумевал и вслух возмущался по поводу свершившегося нарушения одного из положений Основного закона: приговор должен оглашаться публично.
Кроме того, как подтвердил Гашков, также вызвало недоумение то, как и в каком тоне подсудимый Мель командовал сперва своими конвоирами, а затем и судьей. Судья же, несмотря на вызывающее поведение подсудимого, удовлетворила его ходатайство.
- В суде мне угрожали всего два раза, и оба раза - в Нарве: первым был Алексей Воронов, когда его судили, - прокомментировал Гашков угрозу Меля на случай публикации отснятых материалов.
Суд дал комментарий
"Северное побережье" запросило у пресс-представителя Вируского уездного суда: по какой конкретно причине судья Галина Яснюк удалила прессу из зала суда 7 января? Также напомнили про положение Конституции.
Судья Яснюк через пресс-секретаря суда дала объяснение удалению журналистов из зала:
- Суд удовлетворил это ходатайство и попросил представителей прессы удалиться из зала, поскольку поведение подсудимого во время совершения преступления (он угрожал убить ребенка) и в ходе разбирательства данного уголовного дела (перед судебным заседанием 1 июля 2019 года обвиняемый в зале суда забрался на защитное ограждение и спрыгнул вперед головой об пол, вызвали скорую помощь и обвиняемого доставили в больницу) человек был непредсказуем и, по мнению суда, опасным для себя и других людей. Несмотря на это, в рамках уголовного дела были проведены две экспертизы в отношении обвиняемого и он признан вменяемым.
Судья Яснюк подчеркнула еще раз, что этот попавший под суд мужчина угрожал убить своего ребенка, и поэтому, ссылаясь опять же на Конституцию, "суд мог при оглашении приговора ограничить публичность в интересах несовершеннолетнего".