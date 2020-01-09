Судья перед оглашением приговора послушалась приказа, отданного со скамьи подсудимых

В Нарвском доме Вируского уездного суда 7 января оглашали приговор в отношении Эдварда Меля, обвиненного в угрожающем жизни ребенка поведении. Мужчина, очевидно, думал, что столь ужасным образом он решит свои личные проблемы.

Взял младенца в заложники

Мель был обвинен в том, что 1 ноября 2018 года примерно в 10.30 он, самовольно находясь в квартире дома по улице Тийманна в Нарве, держа в правой руке своего полугодовалого ребенка, а в левой руке - кухонный нож, направил нож к горлу ребенка и угрожал убить, если его, Меля, не выпустят из квартиры. В это самое время владелец квартиры препятствовал выходу Меля из квартиры и одновременно звонил в центр тревоги.

Как заключило следствие, с учетом тогдашнего пьяного, испуганного и нервного состояния Эдварда Меля, его поведения с ребенком и ножом, а также выкрикиваемых слов, у наблюдавших за происходящим владельца квартиры, матери ребенка и еще одной женщины были основания бояться осуществления угрозы.

Таким образом, как сказано в обвинении, Эдвард Мель совершил захват человека в заложники с целью заставить, угрожая убийством, совершить третье лицо какое-то действие. Причем это было совершено в отношении несовершеннолетнего.

Эдварда Меля также обвинили в том, что в то утро он находившимся в его распоряжении ключом открыл дверь квартиры по улице Тийманна и вошел туда против воли владельца.

За все это суд приговорил Меля к пяти годам тюрьмы, но с учетом ранее назначенного наказания за прошлое преступление суммарный тюремный срок составил 6 лет, 9 месяцев и 5 дней тюрьмы. Из них 2 месяца и 22 дня Мель уже провел за решеткой под арестом.

Вдобавок Мель должен будет выплатить государству в качестве наказания и за процессуальные расходы 5997 евро.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Подсудимый скомандовал судье

Конвоированный в суд на оглашение приговора 7 января Эдвард Мель, войдя в зал заседаний, сразу возмутился, что там присутствует пресса. Он стал приказывать полицейским конвоирам увести его обратно. Те, естественно, не подчинились указаниям человека в наручниках.

Далее, Мель демонстративно не встал со скамьи подсудимых при появлении в зале председательствующего судьи Галины Яснюк и двух народных судей. Подсудимый в резком тоне потребовал от судьи удалить из зала репортеров и телекамеры: "Уберите их!".

Яснюк справедливо напомнила подсудимому, что оглашение судебного приговора является открытой процедурой.

- Я отказываюсь, чтобы зачитывали приговор при них, это мое право, это моя защита, - энергично настаивал Мель, продолжая вызывающе сидеть перед тремя судьями. - Да-да-да, я имею полное право обезопасить себя…