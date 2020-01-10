Пытавшиеся убить в Нарве полицейского предстанут перед судом

В соответствии с обвинением, находившиеся в одной камере Нарвского арестантского дома Дмитрий Додонов (34) и Григорий Кашинцев (23) организовали с целью побега убийство работника арестантского дома. Додонов придумал план действий и договорился с Кашинцевым о том, кто и что будет делать.

В соответствии с обвинением, 12 мая прошлого года Додонов при конвоировании из прогулочной камеры в коридор арестантского дома брызнул мыльным раствором в глаза полицейскому, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, что вызвало у пострадавшего сильное жжение в глазах, в этот момент Додонов схватил полицейского за шею и начал его душить.

В это время Григорий Кашинцев напал на выполнявшего служебные обязанности специалиста арестантского дома, чтобы он не смог прийти на помощь коллеге.

Дмитрий Додонов нанес полицейскому несколько ударов руками и ногами, а затем и металлической шариковой ручкой, которую выхватил из кармана куртки пострадавшего, причинив ему тем самым колотые раны.

В соответствии с обвинением, смерть полицейского не наступила по независящим от желания преступников обстоятельствам, поскольку пострадавшему удалось нажать тревожную кнопку, после чего на место прибыли работники полиции.

Дмитрию Додонову предъявлено обвинение в попытке убийства и в применении силы в отношении представителя власти, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

Додонову предъявлено также обвинение в ненадлежащем физическом обращении, поскольку 6 мая прошлого года около 23.00 он в ходе ссоры схватил за шею своего 19-летнего знакомого, начал его душить и приставил к его горлу нож.

Григорию Кашинцеву предъявлено обвинение в соучастии в попытке убийства человека и в применении силы к представителю власти, находившемуся при исполнении служебных обязанностей.

Кашинцеву предъявлено также обвинение в причинении опасных для жизни телесных повреждений.

В соответствии с обвинением, Григорий Кашинцев и Максим Алак 7 мая прошлого года в 5.20 избили у бара "Imbis" в Нарве 47-летнего мужчину, причинив пострадавшему опасные для жизни телесные повреждения.