Встреча сторон к решению не привела

В пятницу впервые после произошедшего 5 декабря неожиданного и быстрого освобождения Хейди Уусталу от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы принявший это решение старейшина Люганузеской волости встретился с Уусталу. Хотя компромисс между грозившими забастовкой учителями и волостным управлением заключался в том, что Уусталу пригласят вернуться на пост директора в качестве временно исполняющей обязанности до конца учебного года, до этого дело не дошло.

Хейди Уусталу сказала, что волостное управление не сделало ни одного конкретного предложения. Единственным вопросом управы было то, готова ли Уусталу забрать иск, которым она оспорила свое увольнение. "Я нахожусь не на стадии подготовки иска, он уже в суде, и я не вижу причины или возможности его забрать", - отметила Уусталу.

Старейшина Люганузеской волости Виктор Рауам признался, что он действительно задал такой вопрос, объяснив это тем, что перед заключением договора, пусть и временного, необходимо добиться какого-то взаимопонимания. "Как заключать договор с человеком, который с тобой судится", - сказал он.

Сама Уусталу предложила волостному управлению два варианта: признать, что они ошиблись при принятии решения, или достичь компромисса. Волость опять же не была готова сразу с ними согласиться.

- Обе стороны взяли неделю на размышление, - сказал Виктор Рауам, пообещав к тому времени прояснить юридическую сторону того, что требует закон при заключении срочного договора.

Представитель учителей Марилийс Рандмер сказала, что поскольку информация о содержании встречи совсем свежая, они еще не знают, какими будут их дальнейшие шаги. Точно то, что в понедельник забастовку не начнут, поскольку это пообещали на встрече с волостным старейшиной. С дальнейшими шагами определятся в начале новой учебной недели.