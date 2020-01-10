Сб, 11.01.2020
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Продолжение реконструкции улицы Калеви под вопросом

Работы по обновлению первого участка улицы Калеви обошлись более чем в 1,26 миллиона евро. Среди прочего построили два круговых перекрестка на пересечении улицы Калеви и Ярвекюла теэ и на пересечении с улицей Пярна (на снимке).

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В конце прошлого года Кохтла-Ярвеское горуправление подало ходатайство в структурные фонды на поддержку проекта по реконструкции второй части улицы Калеви. По словам вице-мэра Виталия Бородина, результат станет известен через месяц-полтора.

Планируемые работы будут стоить порядка полутора миллионов евро, так как на центральной улице требуется не только замена полотна и основания дороги, но также перекладка коммуникаций.

- Дорожный фонд в городском бюджете ограничен, а проблем с дорогами много, поэтому рассчитывать только на средства городского бюджета, к сожалению, нельзя, - объясняет Бородин. - Если город получит поддержку, объявим строительный конкурс и уже в этом году реконструкция улицы продолжится.

Работы по обновлению первого участка улицы Калеви обошлись более чем в 1,26 миллиона евро. Среди прочего построили два круговых перекрестка на пересечении улицы Калеви и Ярвекюла теэ и на пересечении с улицей Пярна. Продолжение проекта предусматривает строительство еще одного кругового перекрестка - на пересечении с улицей Олеви.

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