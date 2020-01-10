Продолжение реконструкции улицы Калеви под вопросом

Планируемые работы будут стоить порядка полутора миллионов евро, так как на центральной улице требуется не только замена полотна и основания дороги, но также перекладка коммуникаций.

- Дорожный фонд в городском бюджете ограничен, а проблем с дорогами много, поэтому рассчитывать только на средства городского бюджета, к сожалению, нельзя, - объясняет Бородин. - Если город получит поддержку, объявим строительный конкурс и уже в этом году реконструкция улицы продолжится.