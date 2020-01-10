Продолжение реконструкции улицы Калеви под вопросом

В конце прошлого года Кохтла-Ярвеское горуправление подало ходатайство в структурные фонды на поддержку проекта по реконструкции второй части улицы Калеви. По словам вице-мэра Виталия Бородина, результат станет известен через месяц-полтора.
Планируемые работы будут стоить порядка полутора миллионов евро, так как на центральной улице требуется не только замена полотна и основания дороги, но также перекладка коммуникаций.
- Дорожный фонд в городском бюджете ограничен, а проблем с дорогами много, поэтому рассчитывать только на средства городского бюджета, к сожалению, нельзя, - объясняет Бородин. - Если город получит поддержку, объявим строительный конкурс и уже в этом году реконструкция улицы продолжится.
Работы по обновлению первого участка улицы Калеви обошлись более чем в 1,26 миллиона евро. Среди прочего построили два круговых перекрестка на пересечении улицы Калеви и Ярвекюла теэ и на пересечении с улицей Пярна. Продолжение проекта предусматривает строительство еще одного кругового перекрестка - на пересечении с улицей Олеви.