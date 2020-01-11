ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Меэлис Виркебау

По должности он, конечно, уже несколько лет является государственным примирителем, однако на проходившем в актовом зале Кивиылиской 1-й средней школы 28 декабря народном собрании присутствовал скорее как выпускник этой школы, который уже довольно долгое время с тревогой следил за конфликтом, разгоревшимся между его родной школой и волостными властями.

На собрании, где участвующие стороны большей частью повторяли уже известные точки зрения и особой надежды на сближение не светило, Виркебау в конце концов встал и посоветовал волостному управлению восстановить Хейди Уусталу в должности директора школы и заключить с ней договор до конца учебного года. Тогда осталось бы полгода на поиски примирения. "Но если и к этому времени к единому мнению прийти не удастся, то я советую поступить так, как делали при выборе Папы Римского: заприте участвующие стороны в здании и не открывайте двери до тех пор, пока из трубы не пойдет белый дым", - сказал он.