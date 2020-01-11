8 января в камерном зале Йыхвиского концертного дома петербургский пианист с эстонскими корнями Пеэтер Лауль исполнением трех сонат Бетховена открыл год, посвященный одному из важнейших композиторов мира. Лауль говорит, что всегда приезжает выступать в Эстонию, когда приглашают, потому что это земля его предков.

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- Вы с семьей приехали из Вильнюса в Мяэтагузе. Когда я брал у вас интервью в прошлый раз, вашей дочери Анне был год. Сколько ей лет сейчас?