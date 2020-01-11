Вс, 12.01.2020
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Искавшие браконьера охотники наткнулись на оставленных умирать щенков

На следующий день после спасательной операции собачья семья в полном составе благополучно прибыла в приют.

ФОТО: pets.ee

Отправившиеся перед Новым годом в окрестности Уйкала на охоту мужчины подозревали, что наткнулись на браконьера, однако на самом деле жестокий человек отнес умирать в лес семерых щенков.

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Расмус Сарап служит патрульным полицейским в Идаской префектуре. 28 декабря у него был выходной, и увлекающийся охотой мужчина решил пойти поохотиться вместе с братом в окрестностях Уйкала (волость Тойла). Свернув с дороги Уйкала - Валасте в лес и проехав некоторое время, они заметили, что в лесу стоит легковой автомобиль.

Подозревали браконьеров

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