ПЕРЕДОВИЦА: Логика убийцы животных

Однако общество и его отношение к домашним животным изменились. Сейчас мы видим, как распространяется информация в социальных медиа, когда кто-то замечает в общественном пространстве животное без хозяина. В этот Новый год некоторые самоуправления отменили традиционные новогодние салюты, и одним из основных аргументов было желание не пугать животных. Чипирование и стерилизация животных стали обычной практикой.

Тем более шокирующими кажутся в наши дни такие истории, о которых "Северное побережье" писало на этой неделе. В прошлое воскресенье в йыхвиском районе частных домов некий жестокий прохожий застрелил собаку. В нашем интернет-портале эта новость быстро набрала тысячи просмотров и стала самой читаемой статьей этой недели на веб-странице "Северного побережья".

Сегодня мы пишем подробнее о печальной истории брошенных умирать щенков, которая, правда, завершилась вполне благополучно, но которая наверняка тоже не оставит равнодушными большинство людей. Главный вопрос, на который в таких случаях всегда трудно найти ответ, - почему люди так поступают? Почему мы время от времени читаем истории о том, как кто-то из своего окна подстрелил из пневматической винтовки птицу или животное? Как человеку в наши дни вообще может прийти в голову мысль отвезти новорожденных щенков в холодную погоду в лес умирать, когда существуют приюты и убежища для животных? Вероятно, причины отчасти те же самые, что и в случае прочих нарушений правил, действующих в обществе. Зачастую это сложный коктейль из корысти, безрассудства, плохого воспитания и извращенной картины мира, подаваемый в бокале безнаказанности. Но жизнь показывает, что того, кто из него отпивает, нередко настигает тяжелое похмелье.