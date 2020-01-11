ПЕРЕДОВИЦА: Логика убийцы животных

Мог ли кто-нибудь еще 20-30 лет назад предположить, что в нашем обществе однажды настанет время, когда убийц собак и мучителей кошек будут отдавать под суд в уголовном порядке и они понесут наказание за свои деяния?
В советском обществе было, скорее, обычным то, что недавно появившихся на свет котят или щенков, которые никому не были нужны, хозяин убивал сам, выбирая для этого наиболее подходящий себе способ.
Однако общество и его отношение к домашним животным изменились. Сейчас мы видим, как распространяется информация в социальных медиа, когда кто-то замечает в общественном пространстве животное без хозяина. В этот Новый год некоторые самоуправления отменили традиционные новогодние салюты, и одним из основных аргументов было желание не пугать животных. Чипирование и стерилизация животных стали обычной практикой.
Тем более шокирующими кажутся в наши дни такие истории, о которых "Северное побережье" писало на этой неделе. В прошлое воскресенье в йыхвиском районе частных домов некий жестокий прохожий застрелил собаку. В нашем интернет-портале эта новость быстро набрала тысячи просмотров и стала самой читаемой статьей этой недели на веб-странице "Северного побережья".
Сегодня мы пишем подробнее о печальной истории брошенных умирать щенков, которая, правда, завершилась вполне благополучно, но которая наверняка тоже не оставит равнодушными большинство людей. Главный вопрос, на который в таких случаях всегда трудно найти ответ, - почему люди так поступают? Почему мы время от времени читаем истории о том, как кто-то из своего окна подстрелил из пневматической винтовки птицу или животное? Как человеку в наши дни вообще может прийти в голову мысль отвезти новорожденных щенков в холодную погоду в лес умирать, когда существуют приюты и убежища для животных? Вероятно, причины отчасти те же самые, что и в случае прочих нарушений правил, действующих в обществе. Зачастую это сложный коктейль из корысти, безрассудства, плохого воспитания и извращенной картины мира, подаваемый в бокале безнаказанности. Но жизнь показывает, что того, кто из него отпивает, нередко настигает тяжелое похмелье.