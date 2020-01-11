11 января 2020, 0:00
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Талант юных ида-вируских баскетболистов шлифует сербский тренер
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В Ийзаку, Мяэтагузе и Йыхви с минувшей осени юных баскетболистов тренирует 34-летний Петар Шешлия, который входил в молодежную сборную Сербии, одной из сильнейших баскетбольных держав мира, изучал в университете сербский язык и литературу, а работал среди прочего актером, журналистом и диджеем.
Вечером 16 декабря в большом зале Йыхвиского концертного дома Шешлия сидел вместе с Рейнаром Халликом и ребятами из его баскетбольной школы в первом ряду, когда на организованном по инициативе Кохтла-Ярвеской гимназии концерте "Маленькая песня для большой сцены" выступал в числе прочих воспитанник баскетбольной школы Отт Муттика со своей рэп-композицией. Жизнь состоит не только из баскетбола, говорит Шешлия, но сейчас он в Ида-Вирумаа для того, чтобы придать импульс местному баскетболу и в то же время максимально развить свои тренерские навыки. Но когда он уезжал на родину на Рождество и Новый год, он знал, что, например, 2 января в одном ночном клубе его ждет диджейский сет.