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Вечером 16 декабря в большом зале Йыхвиского концертного дома Шешлия сидел вместе с Рейнаром Халликом и ребятами из его баскетбольной школы в первом ряду, когда на организованном по инициативе Кохтла-Ярвеской гимназии концерте "Маленькая песня для большой сцены" выступал в числе прочих воспитанник баскетбольной школы Отт Муттика со своей рэп-композицией. Жизнь состоит не только из баскетбола, говорит Шешлия, но сейчас он в Ида-Вирумаа для того, чтобы придать импульс местному баскетболу и в то же время максимально развить свои тренерские навыки. Но когда он уезжал на родину на Рождество и Новый год, он знал, что, например, 2 января в одном ночном клубе его ждет диджейский сет.