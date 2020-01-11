12-квартирный дом сталинской постройки на улице Тууле, 3 в Сомпа можно назвать пустующим. В нем отключено отопление. Все жильцы давно оставили свои квартиры. Кроме одной женщины, которая на предложения переехать в другой дом, отвечает категорическим "нет".

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- Я в этом доме 60 лет и буду здесь до конца, - твердо заявляет Аманда Верет, несмотря на то, что живет одна не только в своей большой трехкомнатной квартире, но и во всем доме, который повторяет судьбу других опустевших сомпаских домов: люди бросали свои квартиры, не платили за отопление, и его отключили.