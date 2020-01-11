ОПРОС: Как вам нравится нынешняя теплая зима?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Наталья РАССКАЗОВА: - Не очень, потому что луж много. С другой стороны, бесснежная зима - теплая. Это плюс. Если конкретно о себе, то на меня по большому счету погода сильно не влияет, потому что всегда очень много работы, проблем с досугом не бывает.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Мария СУВОРОВА: - Никак не нравится, потому что слякоть. У нас нынче даже не зима - скорее осень. С детьми надо бы побольше погулять, но когда снега нет - чем заняться на улице? Не покататься на санках, да и вообще в такую погоду мало гуляем, а дети часто заболевают и вирусы быстро распространяются.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Ханна РЕЙН: - Очень не нравится. Родом с Украины, поэтому человек солнцелюбивый. Легче переносить холод и мороз, чем такую слякоть, как сейчас. Погода и на здоровье сильно влияет, астматикам тяжело переносить такую зиму. Но приходится как-то приспосабливаться, темные дни и вечера помогает скрасить хобби - вязание, рисование, фотографировать тоже люблю.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Александр ПАЛОНЕН: - Изумительная погода - мало дров уходит на печки. Детям без снега очень плохо, но и мы, взрослые, тоже хотим какую-то радость. Нынешней зимой все время темнота. Но это природа и, как говорится, у природы нет плохой погоды. Что мы можем изменить? Настроить себя и найти радость в чем-то еще - спорте, книгах, прогулках.