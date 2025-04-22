ПЕРЕДОВИЦА Даже суды не единодушны, верша правосудие

Дело Бориса Бармотина в 1998 году шокировало общество, тем более что жертвами убийцы стали два пенсионера и маленький ребенок. Многих тогда ошеломило решение Силламяэского городского суда, оправдавшего Бармотина, так как суд нашел, что его вина недостаточно доказана. Сам же мужчина давал противоречивые показания, поначалу признав свою вину, а позднее отрицая ее.

Тартуский окружной суд и Госсуд все же пришли к выводу, что в деле имеется достаточно доказательств для признания его виновным.

И даже сейчас, когда речь заходит о его досрочном освобождении, суды не пришли к единому мнению, делать это или нет.

Освобождение приговоренных к пожизненному заключению - очень чувствительная тема для общественности. Да, закон позволяет делать это, если осужденный провел в тюрьме 25 лет. Однако освобождение таких заключенных в Эстонии являлось, скорее, исключением. Одним из примеров является ситуация с кохтлаярвесцем Анатолием Николаевым. Мужчину приговорили в тот же год, что и Бармотина, к пожизненному заключению за убийство четырех человек в одной из кохтла-ярвеских квартир. В случае с Николаевым годы спустя появились сомнения в его виновности, но в конце концов его помиловал президент.