Иван Сергеев: "Культурные столицы могут оказаться совершенно ни при чем, если мы не позаботимся о базовых вещах"

- Вы были одним из ведущих составителей заявки на титул культурной столицы Европы 2024 года. Если бы Нарве его все же дали, вы сегодня позволили бы себе уволиться отсюда?

- Это спекулятивный вопрос, который, я думаю, не требует ответа. Откуда я могу знать это? Этого не произошло. Мое отношение к Нарве от этого не изменилось абсолютно. К тому же я знаю, что работа хотя бы по частичному осуществлению идей культурной столицы в Нарве идет.

- Мне показалось, когда читал один из ваших последних текстов в "Фейсбуке", что вы критикуете мэра Нарвы как раз за отсутствие внимания в его новогоднем интервью в городской газете к сферам культуры, к молодежным делам. В Нарве это почти правило, что уходящие из горуправы тут же начинают ее критиковать.

- Не согласен. Если мы послушаем интервью мэра Алексея Евграфова на "Радио-4", то там он четко проговаривает, что планируется делать в данном плане. Я знаю, что он будет работать над этим, просто в газете он тогда что-то недосказал. В Нарве надо всегда задавать эти вопросы и поднимать эту тему - в этом и есть моя критика.

Алексей всегда прислушивается к здравому смыслу, и я благодарен ему за совместную работу. У нас сложились хорошие отношения, мы всегда можем говорить напрямую и нам не надо устраивать какие-то перестрелки через прессу.

- В один момент также могло показаться, что какую-то роль в вашем переходе на новую должность сыграли две персоны женского пола: Грета Тунберг с ее шипением на тему климатической ответственности (Иван Сергеев упоминал Тунберг в своем публичном сообщении об отставке. -И.С.) и Хелен Сильдна из Таллинна, которая параллельно с огромной работой над развитием культуры в Нарве поспособствовала тому, что приграничный город может потерять вас как специалиста.

- Про Хелен Сильдна я даже не знаю, как ответить, потому что не понимаю, как она могла бы спровоцировать мой уход с должности главного архитектора Нарвы…

- Кажется, у вас что-то личное.

- Да, мы с ней хорошие друзья, но это не тема для данного разговора. У нас с ней разные специальности и также есть совместный проект здесь в Нарве.

Что касается предположения о Грете Тунберг, то та должность, на которую я иду, существует в министерстве ведь давно, и планомерная работа по снижению уровня энергопотребления ведется много лет. Да, эта тема сейчас стала какой-то попсовой, но лично для меня вопрос защиты природы важен с детства. Меня всегда вдохновляла, привлекала сообразительность природы как большого механизма, а в университете я исследовал биомиметику - использование природных принципов в строительстве.