Исторической трибуны кохтла-ярвеского городского стадиона больше нет

На городском стадионе в старом городе Кохтла-Ярве уже несколько дней идут работы по сносу 780-местной трибуны. В подтрибунных помещениях раньше находились раздевалки, которыми пользовались как футболисты и легкоатлеты, так и хоккеисты и фигуристы из расположенного по соседству ледового холла. Также под трибуной десятки лет назад во время игр работал буфет.

В прошлом году на этом стадионе проводил домашние матчи выступающий в первой эстонской футбольной лиге ФК "Ярве", за играми которого с трибуны наблюдали в среднем 50-100 человек.

Кохтла-Ярвеское горуправление много лет планирует реконструкцию городского стадиона, однако из-за нехватки денег она постоянно откладывается.

Вице-мэр Кохтла-Ярве по вопросам развития Виталий Бородин сказал, что в ближайшие годы возможностей для основательной реконструкции стадиона, вероятно, не откроется. Однако горуправление сочло необходимым снести разрушающуюся трибуну. "Весной мы установим там передвижную трибуну примерно на 300 сидячих мест", - добавил он.

Весной на месте школьного стадиона бывшей Кохтла-Ярвеской русской гимназии должно появиться полноразмерное футбольное поле с искусственным газоном, строительство которого обошлось примерно в миллион евро. По словам Бородина, все необходимые работы выполнены, остается только развернуть рулонный газон и уложить его. "Для этого нужно, чтобы постоянная температура воздуха была не меньше восьми градусов тепла", - отметил он. У края этой площадки тоже установят трибуну примерно на 300 мест.

В феврале планируется отметить праздник стропил возводимого сейчас в Кохтла-Ярве спортцентра с бассейном стоимостью 14 миллионов евро. "Там работы идут по плану, и к марту 2021 года, как предусматривает договор, это здание будет готово", - сказал Бородин, отметив, что строящее здание АО "Nordecon" не исключает, что работы удастся завершить раньше срока.