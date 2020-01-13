Авели Уусталу впервые примет участие в этапе взрослого Кубка мира

В этот день в лыжном центре в Оберстдорфе у женщин в программе спринт классическим стилем, который в последнее время стал для Авели Уусталу основной дисциплиной. В середине декабря в Северной Финляндии на этапе Кубка Скандинавии, который является второй по силе серией соревнований для лыжников, Уусталу прошла квалификацию, пробившись в тридцатку лучших, и в итоге заняла 24-е место.

По словам тренера Тимо Юурсалу, после успешной гонки на Кубке Скандинавии Уусталу пропустила чемпионат Эстонии, который прошел перед Рождеством, чтобы воспользоваться возможностью потренироваться в Норвегии.

Состоявшиеся в начале года в финском Кеуруу соревнования в спринте свободным стилем прошли неудачно из-за падения Уусталу в четвертьфинале, из-за чего она в конкуренции с финскими и эстонскими лыжницами заняла 17-е место.

По словам Тимо Юурсалу, в этот понедельник Уусталу снова отправилась в лагерь в Финляндии, поскольку в Эстонии сейчас из-за отсутствия снега нигде нет возможности как следует тренироваться. Запланированный на минувшие выходные в Отепяэ молодежный чемпионат Эстонии тоже был отменен.

По словам Юурсалу, бесснежье усложнило проведение тренировок в нынешнем сезоне для всех эстонских лыжников. Алутагузескому лыжному клубу удалось отвезти своих юниоров потренироваться на снегу в Финляндию и Норвегию. "Деньги накладывают свои ограничения, но нашим юниорам мы этой зимой все же смогли обеспечить очень хорошие возможности для тренировок", - отметил Юурсалу.

9 февраля в Паннъярве должен пройти третий этап эстонской молодежной серии, 14 февраля - Алутагузеский ночной марафон, а 15 февраля - Алутагузеский марафон, на котором в прошлом году среди женщин победила Авели Уусталу.