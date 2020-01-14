ВРЕМЯ: Женщины волости Пийри выиграли "водочную войну"

Женщины утверждали, что близость магазина благоприятствует злоупотреблению спиртным. Статистика показывала, что в волости Пийри на каждого человека, включая женщин и детей, тратили на водку 20 крон в год.

Первый "военный поход" окончился неудачей, и вскоре снова обратились в налоговое управление. Вторая атака на винный магазин тоже провалилась.

В третий раз женщины намеревались начать с того, чтобы потребовать отпускать водку по талонной системе, а для выдачи талонов создать комиссию, в которую вошли бы и женщины. Но прежде чем акция успела начаться, владелец местного винно-водочного магазина Николай Минин решил закрыть заведение, чтобы отделаться от устраиваемых женщинами акций за трезвость. ("Põhja Kodu", 10 января 1940 г.)

На сланцевые волости с неба сыплются деньги

Если нынешняя многоснежная зима большинство людей просто радует, то т.н. сланцевым волостям в бюджет дополнительно принесет - с большой вероятностью - денег.

- Принципиально можно и так сказать, - говорит после раздумья над тем, что большой снегопад принесет с собой сланцевым волостям и дополнительные финансы, мяэтагузеский волостной старейшина Айвар Сурва.

"Eesti Energia Kaevandused AS" должно заплатить тем самоуправлениям, на территориях которых добывается полезное ископаемое, плату за ресурсы, в том числе - и налог за специспользование воды. Сколько, в дополнение к установленному государством тарифу, - зависит от того объема воды, который откачивается из шахт. Простая логика говорит: чем больше осадков, тем больше придется в общем случае воды откачать из шахт, и это означает, что "на таксометре" натикает большая сумма. Мяэтагузеская волость в последние годы заработала на специспользовании воды 15 миллионов крон.