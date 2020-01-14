ВРЕМЯ: Женщины волости Пийри выиграли "водочную войну"

Уже пару лет назад жительницы волости Пийри начали борьбу с пьянством, потребовав закрыть государственный винно-водочный магазин.
Женщины утверждали, что близость магазина благоприятствует злоупотреблению спиртным. Статистика показывала, что в волости Пийри на каждого человека, включая женщин и детей, тратили на водку 20 крон в год.
Первый "военный поход" окончился неудачей, и вскоре снова обратились в налоговое управление. Вторая атака на винный магазин тоже провалилась.
В третий раз женщины намеревались начать с того, чтобы потребовать отпускать водку по талонной системе, а для выдачи талонов создать комиссию, в которую вошли бы и женщины. Но прежде чем акция успела начаться, владелец местного винно-водочного магазина Николай Минин решил закрыть заведение, чтобы отделаться от устраиваемых женщинами акций за трезвость. ("Põhja Kodu", 10 января 1940 г.)
На сланцевые волости с неба сыплются деньги
Если нынешняя многоснежная зима большинство людей просто радует, то т.н. сланцевым волостям в бюджет дополнительно принесет - с большой вероятностью - денег.
- Принципиально можно и так сказать, - говорит после раздумья над тем, что большой снегопад принесет с собой сланцевым волостям и дополнительные финансы, мяэтагузеский волостной старейшина Айвар Сурва.
"Eesti Energia Kaevandused AS" должно заплатить тем самоуправлениям, на территориях которых добывается полезное ископаемое, плату за ресурсы, в том числе - и налог за специспользование воды. Сколько, в дополнение к установленному государством тарифу, - зависит от того объема воды, который откачивается из шахт. Простая логика говорит: чем больше осадков, тем больше придется в общем случае воды откачать из шахт, и это означает, что "на таксометре" натикает большая сумма. Мяэтагузеская волость в последние годы заработала на специспользовании воды 15 миллионов крон.
И Сурва, и вайвараский волостной старейшина Вейкко Лухалайд не решаются все же делать ставку на щедрость погоды при планировании волостных доходов. "Важно, каким окажется год в целом. Количество осадков, очевидно, влияло на поступление платы за специспользование воды в разрезе лет, и в этом своя логика. Но мы никогда не думали так: мол, если сейчас выпадает больше осадков, то увеличим прогноз доходов", - сказал Лухалайд. ("Северное побережье", 14 января 2010 г.)