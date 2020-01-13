Эрик Гамзеев: Случившееся в Кивиыли должно привести в местную политику новых людей

Среди довольно большого числа энергичных людей распространено мнение, будто нет смысла связывать себя с политикой и она их не касается. История с увольнением директора Кивиылиской 1-й средней школы - один из многих примеров, подтверждающих, что на самом деле это не так.

В связи со случившимся с Хейди Уусталу встает также вопрос, каков в смысле занимаемых должностей круг тех людей, которые годятся или не годятся для решения местных вопросов в муниципальных собраниях? Явно проглядывало, что предъявленный властями Люганузеской волости директору кивиылиской школы упрек в нелояльности основывался не столько на том, что несколько поддерживающих Партию реформ молодых людей устроили в школе собрание, сколько на том, что Уусталу находится в волостном собрании в оппозиции нынешним волостным властям и может выразить им недоверие.

Если компетентные люди в большинстве своем даже не пытаются баллотироваться в муниципальное собрание, то тем легче маленьким кланам наложить свою лапу на местную власть.

Отсюда следует, что руководитель местной школы может, конечно, входить в волостное собрание, но только в том случае, если он, так сказать, в своей лодке. В Ида-Вирумаа, да и в других местах можно найти много подтверждающих это примеров. Например, большая часть руководителей кохтла-ярвеских и нарвских школ и детсадов баллотировались в собрания по списку пришедшей к власти Центристской партии. В данном случае это считают заботой о развитии местной жизни, а если директор школы - из противоположного лагеря, то на его шею сыплются обвинения в политиканстве, в привнесении политики в школу и прочих подобных грехах. Открытое отстаивание взглядов одной партии наверняка было бы лучше и честнее, чем скрытая принудительная партеизация.

Для того чтобы убить среди популярных школьных руководителей желание составить местным правителям политическую конкуренцию, и устраиваются их показательные расправы. Кохтла-ярвеские власти таким образом выгнали с должности, несмотря на противостояние коллектива школы и родителей, директора Ярвеской гимназии Сирье Йыэмаа. Теперь это же сделали в Люганузе с директором Кивиылиской 1-й средней школы. Однако волостные власти не рассчитали, что на сей раз сопротивление местной общины окажется настолько сильным и они вызовут настолько большое недовольство у эстонской общественности.

История с кивиылиским школьным руководителем еще не получила окончательного решения. Однако проснувшаяся благодаря ей активность жителей могла бы привести в местную политику больше людей. До сих пор при руководстве некоторыми городами и волостями нагло применялась техника, при которой большая часть депутатов властного союза становятся связанными муниципальными благами. В этом случае они, как правило, не задают лишних вопросов и действуют послушно верхушке власти. Открытого обсуждения не происходит, загнанной в угол оппозиции не остается ничего другого, как подавать запросы и заявления о выражении недоверия, не приносящие плодов.

При таком стиле правления в стороне от решения местных вопросов остаются множество местных активистов и умных людей. Таким образом формируется также качество решений, влияющих на развитие жизненной среды, предпринимательскую активность, цену недвижимости в этих городах и волостях - или, короче говоря, на то, захотят люди жить там или, скорее, бежать оттуда.

В течение прошлого года население Ида-Вирумаа уменьшилось на пять тысяч человек, то есть на 3,5 процента. Это должно быть очень сильным сигналом опасности для нынешних руководителей местных самоуправлений, а также для активных людей этих регионов, которые хотели бы изменить ситуацию, но до сих пор оставались в стороне от принятия местных решений.