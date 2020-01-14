Гульзалина Жехтунова: "Рада, что в Эстонии мы можем ощущать себя татарами"

В конце прошлого года одна из учредителей Ида-Вирумааского татарского общества, член Национального совета Всемирного конгресса татар кохтлаярвеска Гульзалина Жехтунова была удостоена звания заслуженного работника культуры Республики Татарстан, награду ей вручил президент Рустам Минниханов. Она - единственный в Эстонии представитель татарской диаспоры, удостоенный этой государственной награды.

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О том, что кохтлаярвеску отметили на высочайшем уровне, мы узнали случайно: Гульзалина - скромный человек, предпочитающий что-то делать, а не говорить о своих успехах.