ОДИН ВОПРОС: Почему шоссе между Йыхви и Нарвой планируется перестроить в четырехполосное только после 2030 года?

- Я ведь не оставил этот вопрос, говорю здесь и там. Департамент шоссейных дорог говорит, что это правильное решение. Я, конечно, еще похлопочу. Я не очень хорошо понимаю, почему эта очередность именно такая. Специалисты Департамента шоссейных дорог говорят, что на тартуской и пярнуской дорогах проблем больше, потому что интенсивность движения выше. Но мы должны учитывать, что если транзит в направлении России однажды снова вырастет, то ситуация будет совсем иная. Или пусть приедут и измерят интенсивность движения здесь, например, в праздники!