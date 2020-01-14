ОДИН ВОПРОС: Почему шоссе между Йыхви и Нарвой планируется перестроить в четырехполосное только после 2030 года?

В ноябре прошлого года, когда общественности представили программу обслуживания госдорог, согласно которой шоссе между Йыхви и Нарвой перестроят в четырехполосное только после 2030 года, избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа член EKRE Рихо Брейвель сказал, что мириться с этим он не намерен. И тем не менее на прошлой неделе правительство утвердило программу обслуживания дорог именно в таком виде, что сперва в четырехполосные перестроят дороги, ведущие из столицы в Тарту и Пярну, и лишь затем займутся ида-вируской частью.
РИХО БРЕЙВЕЛЬ, член Рийгикогу, EKRE:
- Я ведь не оставил этот вопрос, говорю здесь и там. Департамент шоссейных дорог говорит, что это правильное решение. Я, конечно, еще похлопочу. Я не очень хорошо понимаю, почему эта очередность именно такая. Специалисты Департамента шоссейных дорог говорят, что на тартуской и пярнуской дорогах проблем больше, потому что интенсивность движения выше. Но мы должны учитывать, что если транзит в направлении России однажды снова вырастет, то ситуация будет совсем иная. Или пусть приедут и измерят интенсивность движения здесь, например, в праздники!