"Adven" откроет в Пюсси биокотельную

"Adven Eesti", предлагаемое которым в Пюсси центральное отопление одно из самых дорогих в Эстонии, открывает биокотельную, благодаря чему снижение цены на тепло может составить до 10 процентов и она будет более стабильной, чем раньше.
Летом прошлого года "Adven" приступил на участке по улице Калеви, 10а к строительству новой, современной котельной, работающей на измельченной древесине. Создание котельной, работающей на древесной щепе и торфе, вышло на финишную прямую, и сейчас занимаются тестированием оборудования.