Вт, 14.01.2020
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"Adven" откроет в Пюсси биокотельную

Насколько новая, работающая на биотопливе котельная может повлиять на цену тепла в Пюсси, выяснится в новом отопительном сезоне, однако первоначальные калькуляции показывают, что цена может уменьшиться на 10 процентов.

ФОТО: Adven Eesti

"Adven Eesti", предлагаемое которым в Пюсси центральное отопление одно из самых дорогих в Эстонии, открывает биокотельную, благодаря чему снижение цены на тепло может составить до 10 процентов и она будет более стабильной, чем раньше.

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Летом прошлого года "Adven" приступил на участке по улице Калеви, 10а к строительству новой, современной котельной, работающей на измельченной древесине. Создание котельной, работающей на древесной щепе и торфе, вышло на финишную прямую, и сейчас занимаются тестированием оборудования.

Инвестиция в полмиллиона евро 

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