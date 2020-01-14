"Adven" откроет в Пюсси биокотельную

Насколько новая, работающая на биотопливе котельная может повлиять на цену тепла в Пюсси, выяснится в новом отопительном сезоне, однако первоначальные калькуляции показывают, что цена может уменьшиться на 10 процентов.

"Adven Eesti", предлагаемое которым в Пюсси центральное отопление одно из самых дорогих в Эстонии, открывает биокотельную, благодаря чему снижение цены на тепло может составить до 10 процентов и она будет более стабильной, чем раньше.