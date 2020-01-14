Вт, 14.01.2020
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Старейшина хотел бы оставить игровую площадку на месте, коалиция волостного собрания - перенести

Споры между волостью и собственником по вопросу земли под популярной игровой площадкой в центре Йыхви идут уже почти год.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Власти Йыхви почти за год не сумели решить, что делать с популярной игровой площадкой в центре города: волостной старейшина Макс Каур поддерживает выкуп земли под ней, а находящийся у власти в волостном собрании избирательный союз Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" - перенос площадки на участок земли за церковью.

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12 августа прошлого года истек срок действия договора, который позволял Йыхви бесплатно пользоваться участком земли под игровой площадкой площадью чуть более 1700 квадратных метров на частной недвижимости. Ее собственник Роман Вилло весной прошлого года сообщил Йыхвиской волости, что с середины августа продолжать пользоваться землей бесплатно будет нельзя, и предложил волости выкупить весь участок недвижимости площадью 5800 квадратных метров или начать платить аренду.

Переезд обошелся бы в 90000 евро

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