Старейшина хотел бы оставить игровую площадку на месте, коалиция волостного собрания - перенести

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12 августа прошлого года истек срок действия договора, который позволял Йыхви бесплатно пользоваться участком земли под игровой площадкой площадью чуть более 1700 квадратных метров на частной недвижимости. Ее собственник Роман Вилло весной прошлого года сообщил Йыхвиской волости, что с середины августа продолжать пользоваться землей бесплатно будет нельзя, и предложил волости выкупить весь участок недвижимости площадью 5800 квадратных метров или начать платить аренду.