Вт, 14.01.2020
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Кохтла-Ярвеская гимназия откажется от организатора питания и будет сама оказывать услугу

Кохтла-Ярвеская гимназия открыла свои двери в сентябре прошлого года, и чтобы найти организатора питания, был проведен тендер. Теперь школа хочет сама организовывать эту услугу.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Открывшая свои двери осенью прошлого года Кохтла-Ярвеская гимназия откажется от нынешнего организатора питания и сама займется организацией услуги школьного питания.

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Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур написал в конце прошлой недели в социальных медиа: "Для питания 300 человек госгимназия в Кохтла-Ярве ищет возможность приобрести недорого или совсем бесплатно малый инвентарь для столовой и кухни, чтобы самим заняться организацией питания (прекращаем сотрудничество с фирмой общепита): посуду, кружки, стаканы, кастрюли, сковороды, разделочные доски, термосы, молочные автоматы, холодильники, скатерти, салфетки и т.д.

Иногда бывает, что закрывается какое-нибудь детское учреждение или другое занимающееся организацией питания место, и весь инвентарь остается и простаивает". 

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