Кохтла-Ярвеская гимназия откажется от организатора питания и будет сама оказывать услугу

ДОСТУПНО ДЛЯ

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур написал в конце прошлой недели в социальных медиа: "Для питания 300 человек госгимназия в Кохтла-Ярве ищет возможность приобрести недорого или совсем бесплатно малый инвентарь для столовой и кухни, чтобы самим заняться организацией питания (прекращаем сотрудничество с фирмой общепита): посуду, кружки, стаканы, кастрюли, сковороды, разделочные доски, термосы, молочные автоматы, холодильники, скатерти, салфетки и т.д.