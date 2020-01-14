Нарвская оппозиция: организацией школьного питания в Нарве пора заняться полиции

Миллионы евро на питание в нарвских муниципальных школах уже второе десятилетие распределяются без честных рыночных конкурсов. Школьники и их родители время от времени жалуются на качество предлагаемых в столовых обедов. Однако подготовленный чиновниками проект о проведении первого прозрачного тендера для поиска лучших предложений перекладывают со стола на стол в Нарвском горсобрании, явно не торопясь давать делу ход.
Как писало "Северное побережье" в апреле 2019 года, в нарвских муниципальных школах учеников кормят по фантастически устаревшим контрактам: договор с предпринимателем об организации питания в Нарвской школе №6 действует с 2002 года, в Солдинаской гимназии - с 2004 года, в Паюской школе - с 2003 года, в Пяхклимяэской гимназии - с 2004 года, в Кренгольмской гимназии - с 2003 года, в Кесклиннаской гимназии - с 2002 года, в Нарвской эстонской гимназии - с 2003 года, в Нарвском языковом лицее - с 2001 года.
Весь нарвский рынок питания в муниципальных школах (в нарвской Ваналиннаской государственной школе дело организовано лучше) фактически поделен между двумя местными предприятиями - "Mann Grupp" и "Tes Plus", первое явно доминирует. Этим двум фирмам платят более миллиона евро ежегодно. При этом сегодняшние чиновники не припоминают, когда был последний конкурс для поиска поставщика данной услуги. Желающие же побороться за этот заказ имеются, о чем также писалось ранее.
Больше миллиона евро ежегодно
- В 2019 году из нарвского горбюджета на питание в школах выделили 449882 евро, в бюджете 2020 года заложено 433305 евро. Арифметика: 0,53 евро на 175 дней питания пропорционально количеству питающихся учащихся.
- Вдобавок из госбюджета на покрытие расходов, связанных с покупкой продуктов питания, выделяется 1 евро на одного учащегося, и суммарная стоимость питания ученика составляет 1,53 евро. Исходя из этого, в 2020 году Нарва заплатит за питание школьников порядка 1,25 миллиона городских и государственных бюджетных евро.
- Оплата школьного питания двум местным фирмам происходит согласно договорам 16-19-летней давности. На протяжении этих лет новых рыночных конкурсов власти Нарвы почему-то не проводят.
Нарвская горуправа в июне решила наконец обратиться к депутатам горсобрания за одобрением на проведение долгожданного тендера для поиска поставщиков услуг школьного питания в муниципальных школах. Чиновники предложили, что это мог бы быть концессионный договор.
Тогда же предвидели, что тендер будет большим и сложным, на его проведение уйдет много времени, поэтому нарвские чиновники предположили заключить договор более чем через год - к сентябрю 2020 года, то есть к началу следующего учебного года.
Нарвским горсобранием за минувшее с июня время был рассмотрен и введен в действие, например, не самый срочный новый порядок содержания в Нарве собак и кошек. Как писало в данной связи "Северное побережье", этот порядок оказался явно скороспелым, практически не обсуждался с объединениями хозяев животных и не имеет административной поддержки для контроля над соблюдением. Проект же о школьном питании так и не включался в повестки дня заседаний.
Член Нарвской горуправы и завотделом культуры и образования Виктория Лутус нынче сообщила "Северному побережью", что их отдел, подготовивший проект для его дальнейшего одобрения в горсобрании, сейчас не ведет какой-либо переписки по данной теме с депутатами. То есть вопросов к проекту нет.
- Состоялись две встречи с руководством городского собрания, на которых обсуждался данный вопрос в контексте непосредственно условий будущей поставки, - сообщила Лутус.
Как видно из протоколов, проект о проведении названного тендера был упомянут 10 декабря минувшего года на заседании правления Нарвского горсобрания, которое утверждает повестку ближайшего заседания. Но тогда проект снова направили на рассмотрение депутатских комиссий.
Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович сообщила "Северному побережью":
- Проект решения "Дача согласия для организации тендера "Концессия оказания услуги с целью нахождения оказателя услуги питания в школах города Нарвы" в порядке производства социальных и специальных услуг" направлен для обсуждения в стратегическую комиссию городского собрания.
Заседание упомянутой комиссии состоится 16 января. "В ходе обсуждения данного проекта на заседании стратегической комиссии будут сделаны выводы о необходимости и целесообразности включения проекта в повестку заседания городского собрания, которое состоится 30 января", - объяснила Янович.
- Речь идет обо всех нарвских школах и большой денежной сумме, поэтому спешка была бы лишней. Надо серьезно отработать этот вопрос в горуправе и комиссиях, и тогда выносить его на принятие решения, - объясняла медлительность председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович в октябре 2019 года, когда "Северное побережье" снова поднимало данную тему. - А то, что питание в школах надо организовывать и договоры устаревшие, - это факт, с которым все согласились, - тогда добавила глава Нарвы.
Член Рийгикогу и лидер оппозиции Нарвского горсобрания Катри Райк в комментарии "Северному побережью" предположила, что данным вопросом уже стоило бы заинтересоваться полиции.
- Жаль, что городские власти Нарвы не учатся. Возможно, что школьным питанием должна дальше заниматься полиция: в чьих это интересах, чтобы тендер не проводился? - высказалась оппозиционный политик.
Насколько реалистично в условиях наблюдаемого затягивания все же успеть провести тендер, заключить договор или несколько договоров - и начать по-новому кормить школьников с сентября, как на то рассчитывали? На этот вопрос чиновница Виктория Лутус ответила осторожно.
- Что касается реалистичности возможности провести тендер на организацию услуги питания школьников и начать работу на основании новых договоров с начала 2020/21 учебного года, то здесь все зависит от множества факторов: время начала проведения поставки, будут ли опротестованы условия конкурса или его результаты, в скольких инстанциях будет проходить опротестование, - ответила Лутус, добавив, что в других самоуправлениях Эстонии, опыт которых изучался, первоначальные итоги аналогичных тендеров в большинстве случаев все же опротестовывались.