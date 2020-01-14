Нарвская оппозиция: организацией школьного питания в Нарве пора заняться полиции

Как писало "Северное побережье" в апреле 2019 года, в нарвских муниципальных школах учеников кормят по фантастически устаревшим контрактам: договор с предпринимателем об организации питания в Нарвской школе №6 действует с 2002 года, в Солдинаской гимназии - с 2004 года, в Паюской школе - с 2003 года, в Пяхклимяэской гимназии - с 2004 года, в Кренгольмской гимназии - с 2003 года, в Кесклиннаской гимназии - с 2002 года, в Нарвской эстонской гимназии - с 2003 года, в Нарвском языковом лицее - с 2001 года.

Весь нарвский рынок питания в муниципальных школах (в нарвской Ваналиннаской государственной школе дело организовано лучше) фактически поделен между двумя местными предприятиями - "Mann Grupp" и "Tes Plus", первое явно доминирует. Этим двум фирмам платят более миллиона евро ежегодно. При этом сегодняшние чиновники не припоминают, когда был последний конкурс для поиска поставщика данной услуги. Желающие же побороться за этот заказ имеются, о чем также писалось ранее.

Больше миллиона евро ежегодно В 2019 году из нарвского горбюджета на питание в школах выделили 449882 евро, в бюджете 2020 года заложено 433305 евро. Арифметика: 0,53 евро на 175 дней питания пропорционально количеству питающихся учащихся.

Вдобавок из госбюджета на покрытие расходов, связанных с покупкой продуктов питания, выделяется 1 евро на одного учащегося, и суммарная стоимость питания ученика составляет 1,53 евро. Исходя из этого, в 2020 году Нарва заплатит за питание школьников порядка 1,25 миллиона городских и государственных бюджетных евро.

Оплата школьного питания двум местным фирмам происходит согласно договорам 16-19-летней давности. На протяжении этих лет новых рыночных конкурсов власти Нарвы почему-то не проводят.

Нарвская горуправа в июне решила наконец обратиться к депутатам горсобрания за одобрением на проведение долгожданного тендера для поиска поставщиков услуг школьного питания в муниципальных школах. Чиновники предложили, что это мог бы быть концессионный договор.

Тогда же предвидели, что тендер будет большим и сложным, на его проведение уйдет много времени, поэтому нарвские чиновники предположили заключить договор более чем через год - к сентябрю 2020 года, то есть к началу следующего учебного года.

Нарвским горсобранием за минувшее с июня время был рассмотрен и введен в действие, например, не самый срочный новый порядок содержания в Нарве собак и кошек. Как писало в данной связи "Северное побережье", этот порядок оказался явно скороспелым, практически не обсуждался с объединениями хозяев животных и не имеет административной поддержки для контроля над соблюдением. Проект же о школьном питании так и не включался в повестки дня заседаний.

Член Нарвской горуправы и завотделом культуры и образования Виктория Лутус нынче сообщила "Северному побережью", что их отдел, подготовивший проект для его дальнейшего одобрения в горсобрании, сейчас не ведет какой-либо переписки по данной теме с депутатами. То есть вопросов к проекту нет.