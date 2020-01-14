Нарвские виадуки нуждаются в ремонте

В первую очередь требуется дорогостоящая реконструкция старого виадука на нарвской улице Раху. Этот виадук капитально ремонтировали в последний раз в начале 2000-х годов. Директор департамента городского хозяйства Нарвы Елена Скулачева сообщила, что предварительно предполагаемая стоимость необходимых работ - 1,25 миллиона евро.

В конце 2019 года Нарва подала в Министерство экономики и коммуникаций ходатайство о получении на ремонт названного виадука миллиона евро из госбюджета, и о решении станет известно весной. Миллион - максимальный размер госдотации самоуправлению на содержание транзитной дороги, частью которой виадук по нарвской улице Раху и является.

Предполагаемый срок выполнения реконструкции - 2021 год.

Скулачева рассказала, что по заказу Нарвы была выполнена экспертиза Таллиннским техническим университетом. Выявили среди прочего, что у виадука на улице Раху изношены несущие опоры и требуется реконструкция, а еще лучше - новое строительство. "Строить новый виадук - это совсем другие деньги, так что мы просим пока на реконструкцию", - объяснила Скулачева.

Планировать расходы на реконструкцию виадука Нарва пытается несмотря на то, что еще нет проекта. "Только проект даст полную информацию о том, что там нужно сделать", - признала Скулачева. На пока лишь проектирование реновации обоих виадуков в нарвском горбюджете 2020 года заложены 55000 евро.

Второму нарвскому автовиадуку - на улице Креэнхольми - тоже нужна реконструкция, согласно заключению технического эксперта. Этот виадук был построен в начале 90-х годов. Сейчас его основная проблема - состояние стыков железобетонных частей.

- Виадуки не в аварийном состоянии, но ремонт необходим, - замдиректора Нарвского департамента горхозяйства Татьяна Леннук подчеркнула, что ничего критически страшного нет, ограничения по тоннажу автотранспорта на виадуке по улице Раху установлены.