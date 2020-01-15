Власти Нарвы дают бюджетные деньги церквям, которые даже не ходатайствуют об этом

На всю республику прославили Нарву отказы в бюджетном софинансировании театрального центра "Свободная сцена" и семейного социального центра по работе с детьми с особыми потребностями "Матвейка". Они оба, как и прочие организации, просили власти Нарвы поддержать деятельность, однако не получили из горбюджета ни цента. Другое дело - церковные приходы.

Деньги церковным приходам выделяются из нарвского бюджета исправно и ежегодно. В 2020 году, правда, поддержку приходов сократили с 5000 до 3000 евро каждому. По столько получат в 2020 году три нарвских прихода Эстонской православной церкви Московского патриархата, приход Эстонской евангелическо-лютеранской церкви и приход Римско-католической церкви.

Только последний из перечисленных приходов ежегодно присылает руководителям нарвского самоуправления копируемые из года в год письма о денежной поддержке, преисполненные высокопарной лексики. Остальные четыре не делают и того, потом только подписывая с чиновником договоры о получении бюджетных денег.

Примечательно, что при верстке бюджета 2020 года руководители Нарвы даже не обратили внимание, что лютеранский приход немного изменил свое официальное наименование - это последствие скандального банкротства, и старое наименование чиновники просто скопировали из прошлогоднего бюджета.

Договоры с нарвскими приходами о поддержке на 2020 год еще не заключены отделом культуры Нарвской горуправы, но образцы годичной давности имеются. Согласно таким договорам, опирающимся на утвержденный городской бюджет, приходы вправе тратить деньги налогоплательщиков на свои зарплаты, налоги, хозяйственные расходы, инфотехнологии, рекламу, связь, электрооборудование, охранное оборудование, канцтовары, транспорт и "прочие возможные и требуемые расходы, которые соответствуют задачам приходской деятельности" - то есть буквально на что угодно.

Отчеты о расходовании поступают в горуправу, но не делаются публичными документами.

Процедура софинансирования приходов повторяется из года в год, что значит - претензий к церковным тратам авторы нарвского бюджета не имеют или же просто не разбираются с такими сравнительно мелкими на общем фоне суммами.

Немаловажно, что без проблем получающие хоть небольшие, но так нужные самоуправлению деньги, приходы Московской патриархата отнюдь не выглядят бедными организациями. На троих у них в Нарве 11 объектов недвижимости, включая один храм, построенный в 2015 году. Сколько тысяч евро они получают из Москвы, а сколько от прихожан в Эстонии - закрытая информация.

"Северное побережье" обратилось с запросом по данному вопросу к высшим руководителям Нарвы. Ответ был получен из отдела культуры Нарвской горуправы, где сообщили, что "финансовая поддержка церковных приходов в последние годы является одним из приоритетов при формировании бюджета города".

Также в отделе культуры подтвердили, что городу было представлено, действительно, лишь одно ходатайство от приходов. "При принятии решения о финансовой поддержке церковных приходов исходили из принципа равного обращения".

"Приходы представляют отчеты об использовании выделенных средств. В основном деньги используются на покрытие хозяйственных расходов: тепло- и электроэнергия, вода и канализация. В том числе за счет выделенных средств производился ремонт фасада Нарвского Воскресенского кафедрального собора и изготовление скульптуры Девы Марии, строительство храма святых Двенадцати Апостолов на улице Мыйза", - сообщили в отделе культуры.