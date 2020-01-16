ВРЕМЯ: В Кулгу начнется большая рубка леса

Интенсивная работа начнется на кулгуском деревообрабатывающем заводе, где потребуется изготовить полторы тысячи досок стандартных размеров. Сейчас собственник леса Миньков ведет переговоры с руководством кренгольмской фабрики об условиях распиловки, и при достижении соглашения все три пилорамы завода приступят к работе после весеннего ледохода. Миньков хотел пилить свои бревна на городской лесопилке, но так как нарвский лесопромышленник Хряпин закупил большую партию леса, то он и использует городскую лесопилку для обработки своего материала.

Помимо бревен Минькова на деревообрабатывающем заводе в Кулгу предстоит распиловка бревен кренгольмской фабрики, коих около 7000 штук. Работа займет больше пяти месяцев, подзаработать смогут примерно двести человек. ("Põhja Kodu", 12 января 1940 г.)

На Гаити спасен идавирусец, более суток находившийся под руинами

Вчера в столице Гаити Порт-о-Пренсе был спасен сотрудник одной из организаций ООН 35-летний уроженец Мяэтагузеской волости Тармо Йыэвеэр, который провел под завалами более суток. После вызволения из-под руин, Йыэвеэр сообщил журналистам, что с ним все в порядке. По утверждению близких, мужчина провел в завалах 32 часа. "Ни на минуту я не терял надежду", - сказал Йыэвеэр журналистам после своего спасения.

Пятиэтажное здание штаб-квартиры ООН на Гаити во вторник в результате сильного землетрясения полностью разрушилось. По состоянию на 14 января пропавшими числятся еще около 150 сотрудников ООН, находившихся в момент землетрясения на острове. Официально подтверждена гибель 22 сотрудников ООН.

О нахождении гражданина Эстонии на Гаити Министерство иностранных дел известили его родственники. Гражданин Эстонии связался с членами своей семьи и заверил, что он жив и здоров, сообщил BNS пресс-секретарь МИД.

По различным оценкам, в результате землетрясения, произошедшего на острове во вторник, могли погибнуть от 100 тысяч до 500 тысяч человек.