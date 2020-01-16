Арт-группа "Беларусы" впервые в Эстонии

Концерты проходят в рамках первого гастрольного тура этого коллектива по Прибалтике. Мужская вокальная арт-группа "Беларусы" создана в феврале 2005 года в Минске композитором Валерием Шматом. Солисты набраны из состава Концертного мужского хора Федерации профсоюзов Беларуси, дирижером которого он являлся. На сегодняшний день это один из самых востребованных вокальных коллективов в Беларуси.

Визитной карточкой группы стала песня "Белорусы мы", написанная Валерием Шматом на слова поэта-песенника Олега Жукова, написавшего знаменитую песню "Люди встречаются".

"Беларусов" называют уникальным проектом: в одном коллективе смешались академическое мастерство и юношеское "хулиганство", национальная гордость и космополитизм, что вылилось в удачное смешение жанров и стилей, языков и образов. Возможно, поэтому их иногда сравнивают со всемирно известным Хором Турецкого.