Арт-группа "Беларусы" впервые в Эстонии

В среду, 22 января в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры и 23 января в 19.00 в нарвском Доме культуры "Ругодив" состоится новогодний концерт арт-группы "Беларусы". Стоимость билетов - 19-29 евро.
Концерты проходят в рамках первого гастрольного тура этого коллектива по Прибалтике. Мужская вокальная арт-группа "Беларусы" создана в феврале 2005 года в Минске композитором Валерием Шматом. Солисты набраны из состава Концертного мужского хора Федерации профсоюзов Беларуси, дирижером которого он являлся. На сегодняшний день это один из самых востребованных вокальных коллективов в Беларуси.
Визитной карточкой группы стала песня "Белорусы мы", написанная Валерием Шматом на слова поэта-песенника Олега Жукова, написавшего знаменитую песню "Люди встречаются".
"Беларусов" называют уникальным проектом: в одном коллективе смешались академическое мастерство и юношеское "хулиганство", национальная гордость и космополитизм, что вылилось в удачное смешение жанров и стилей, языков и образов. Возможно, поэтому их иногда сравнивают со всемирно известным Хором Турецкого.
В предстоящей программе - вдохновенная музыка из разных уголков планеты: завораживающая "Bessame mucho" и "Luna tu", чарующие мелодии "Нотр-дам-де-Пари", страстное аргентинское танго, неаполитанские песни, утонченный Моцарт, зажигательные русско-цыганские романсы, песни-шутки, любимые композиции из старого, доброго советского кино, авторские песни и мелодии 20-го столетия. Контраст музыкальных стилей и жанров, невероятные голосовые приемы, сочетание ярких произведений в современных аранжировках и а капелла. Организаторы обещают поистине феерическое шоу голосов и эмоций.