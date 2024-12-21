Рок-оперу "Кохтла-Ярве" покажут в январе в Йыхви и Нарве

Рок-опера будет исполнена в Йыхвиском концертном доме в субботу, 11 января, и в центре культуры "Женева" в Нарве 12 января.

Гиперреалистичная рок-опера "Кохтла-Ярве" - это история промышленного города с уникальной судьбой и прошлым. На один вечер на сцене сошлись пять эпох и пять парановелл. Это история о городе, где есть заботы, боль, слезы, но также красота, домашний уют и духовность.

Либреттистом и режиссером оперы, поставленной под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии, является Неэме Кунингас, преподаватель постановочного искусства гимназии и многолетний главный режиссер национальной оперы "Estonia". Музыку написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес.

Вместе с учениками и преподавателями гимназии на сцену выйдут солисты оперы "Estonia" Прийт Вольмер и Рене Соом, а также Эдуард Томан, Кауро Тафичук и Лоора-Элийзе Каарельсон, а также Янек Пахка, солист бывшей ида-вируской панк-группы "Alice Tisler". Музыкальным руководителем постановки является Лилиан Рейнметс. В спектакле также принимают участие маленькие певцы из кохтла-ярвеского детского сада "Kirju-Mirju".

В проектной группе рок-оперы играют в том числе: на клавишных - член легендарных групп "Ruja" и "Rock Hotel" Маргус Каппель, а на бас-гитаре - директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур. К сценическому воплощению рок-оперы было привлечено около ста учащихся Кохтла-Ярвеской гимназии.

По словам композитора Сийма Аймла, нелегко заставить звучать такой большой состав, в котором имеются как солисты, так и вокальный ансамбль, хор, группа и оркестр, и это нужно было учитывать при создании музыки. "В таких случаях всегда приходится повозиться над сложностью звучания, но на сцене все это прозвучало все-таки довольно близко к тому, как я задумывал, - сказал он, отметив, что ни минуты не сомневался, когда Хендрик Агур впервые сказал ему о создании рок-оперы. - Я сразу сказал да! Чем безумнее идеи, тем больше я завожусь!"

Агур признал, что организовать представление с участием почти ста человек на сцене и полусотни человек фонового сопровождения было довольно сложной задачей для учебного заведения с точки зрения логистики. "Мы работали на пределе своих возможностей, но в глазах зрителя все работало", - констатировал он.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что быть главой города, у которого есть рок-опера своего имени, это фантастическое чувство. "Это мощная вещь", - сказал он.