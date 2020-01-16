СВОДКА ПОЛИЦИИ: Болельщицы подрались во время хоккейного матча
В полицию поступило сообщение, что вечером 11 января во время хоккейного матча в Нарвском ледовом холле между двумя посетительницами возник конфликт, в ходе которого 17-летняя девушка ударила 19-летнюю девушку, причинив последней физическую боль. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В казино украли сумку
43-летний мужчина обратился в полицию и заявил, что 10 января поздним вечером в казино на Таллиннском шоссе в Нарве у него украли сумку, в которой были мобильный телефон и документы. Ущерб - 299 евро.
Пьяная женщина травмировала сожителя
В полицию поступило сообщение, что 13 января в общежитии на улице Раквере в Нарве между сожителями вспыхнула ссора, в ходе которой 58-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила своего спутника жизни, нанеся ему телесные повреждения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Избила сожителя
11 января в коридоре общежития на улице Раквере в Нарве 58-летняя женщина избила своего спутника жизни, нанеся ему телесные повреждения. Женщина задержана в качестве подозреваемой.
Целился из ружья в посетителя бара
Вечером 11 января в баре на Таллиннском шоссе в Нарве 63-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения целился из ружья в посетителя бара. Нарушителя задержали, отобрали у него пневматическое ружье и отвезли в отделение полиции.
С банковского счета украли деньги
20-летняя женщина обратилась в Йыхвиское отделение полиции и заявила о том, что с ее банковского счета пропали 220 евро. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.