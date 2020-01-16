Чт, 16.01.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

АВТОГАЗЕТА: Продажи автомашин в Ида-Вирумаа сделали шаг назад

Продажи "Škoda" мощно поддержали спецмодели с приемлемой ценой и хорошим оснащением, а также с быстрой поставкой. Эти три фактора, по словам автоторговцев Ульяса Роогера и Лаури Круупа, пришлись по душе покупателям.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Продажи новых автомобилей - это хороший экономический индикатор, свидетельствующий не только о положении в настоящий момент, но и об уверенности покупателей в своем экономическом положении на ближайшие годы. По данным статистики, в 2019 году в нашем уезде было продано на 72 автомобиля меньше, чем годом раньше. 1014 проданных машин - это также меньше, чем продали в 2017 году, но очень превосходит предыдущие годы, когда экономический кризис и низкие цены на нефть плохо отражались на сланцевой промышленности. В то же время в целом по Эстонии продажи были стабильными с небольшим фактором роста.

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Если в Эстонии автомаркой номер один с большим отрывом является "Toyota", за которой следует "Škoda", то в Ида-Вирумаа в прошлом году "Škoda" немного обогнала по продажам "Toyota". Правда, всего на два автомобиля: 174 против 172. "Toyota" продала больше городских внедорожников, но уступила "Škoda" в малом среднем и среднем классах.

Третье место заняла "Kia", благодаря стараниям кохтла-ярвеского и нарвского дилеров продавшая 138 легковушек. Как обычно, какие-то из марок и моделей продавались хуже или лучше, чем другие. Свою роль тут играли также презентационные циклы новых моделей и распродажи старых складских запасов. Особенностью региона является также влияние проводимых в России мощных рекламных кампаний, тоже склоняющих симпатии покупателей к той или другой марке и модели. 

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