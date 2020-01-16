АВТОГАЗЕТА: Продажи автомашин в Ида-Вирумаа сделали шаг назад

Продажи новых автомобилей - это хороший экономический индикатор, свидетельствующий не только о положении в настоящий момент, но и об уверенности покупателей в своем экономическом положении на ближайшие годы. По данным статистики, в 2019 году в нашем уезде было продано на 72 автомобиля меньше, чем годом раньше. 1014 проданных машин - это также меньше, чем продали в 2017 году, но очень превосходит предыдущие годы, когда экономический кризис и низкие цены на нефть плохо отражались на сланцевой промышленности. В то же время в целом по Эстонии продажи были стабильными с небольшим фактором роста.