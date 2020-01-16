ОДИН ВОПРОС: Насколько уменьшился в прошлом году наряду с экологическим следом социально-экономический след "Eesti Energia"?

Концерн "Eesti Energia" сообщил, что главным образом из-за резкого сокращения сжигания сланца для получения электроэнергии в 2019 году объемы выбросов углекислого газа на предприятии уменьшились примерно на 50 процентов.
Пресс-представитель "Eesti Energia" ПРИЙТ ЛУТС:
- В крупной энергетике число работников за год сократилось на 872 человека. В концерне в целом сокращение было не таким большим - 756 человек, поскольку мы также наняли новых работников - например, в сфере ИТ.
На Ида-Вирумаа больше всего повлияло уменьшение объема добычи, однако он в 2019 году сократился не линейно вместе с уменьшением объема производства электроэнергии, а примерно на треть.
"Eesti Energia" за первые три квартала прошлого года внес в госказну в виде плат за ресурсы, экологических налогов, налогов на рабочую силу и акцизов около 83 миллионов евро. Итоговый годовой налоговый след станет известен в конце февраля, когда мы обнародуем отчет за хозяйственный год.
Раньше сланцевый сектор в Эстонии в целом составлял четыре-пять процентов ВВП. Главный экономист "Swedbank" Тыну Мертсина недавно сказал ERR, что если за первые три квартала минувшего года экономика выросла в общем на 4,3 процента, то энергетический сектор уменьшил этот показатель на 0,7 процентных пункта, то есть на 15 процентов.