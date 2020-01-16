ПЕРЕДОВИЦА: Опасная железная дорога

В городе Йыхви туннели под железной дорогой давно служат темой для разговора. Когда десять лет назад намечали решение проблемы ставшего опасным виадука, то в качестве одного из вариантов рассматривали также строительство туннеля под железной дорогой вместо нового моста. Так, "Северное побережье" сообщило в январе 2009 года: в Йыхви все-таки будет туннель. После длившихся год споров и обсуждений мы, однако, написали в феврале 2010 года: "Решено: туннеля в Йыхви не будет".
Однако на этом дискуссии о необходимости туннелей в Йыхви не закончились. Уже в 2012 году начались работы, когда приступили к сооружению первого в истории города пешеходного прохода под железной дорогой, что стало одной из наиболее сложных технических задач при строительстве променада.
Город Йыхви маленький. Когда-то толчком к его возникновению стало местоположение на пересечении дорог в Тарту, Таллинн и Петербург. Однако железная дорога была как счастьем, так и бедой города, ведь, обеспечивая железнодорожное сообщение, пути разрезали город пополам и в то же время тут много лет не было безопасных для пешеходов железнодорожных переходов. Вот и не приходится удивляться, что с пешеходами тут происходили несчастные случаи, даже со смертельным исходом.
О коротком, однако скандальном периоде пребывания Мартина Репинского на посту волостного старейшины говорилось много, поэтому несколько в тени осталось то обстоятельство, что волостное управление Репинского первым громко заговорило о необходимости строительства для пешеходов безопасных мест пересечения железной дороги.
Первоначальным требованием к "Eesti Raudtee" было построить три туннеля, предприятие же поначалу согласилось на один. Но и то дело. Однако, вероятно, вопросы безопасности железной дороги останутся в Йыхви на повестке дня и в дальнейшем. Просто самоуправлению придется быть последовательным.