С осени прошлого года Кохтла-Ярвеский спортцентр возглавил Михаил Кастрицкий, который два десятилетия трудился в Кохтла-Ярвеском центре культуры, вырос от руководителя кружка до заместителя директора. Предложение мэра возглавить спортцентр и координировать работу всех городских спортсооружений, в том числе начать активную подготовку к открытию нового строящегося объекта, принял не сразу, но согласившись, засучил рукава. О том, что общего и разного в культуре и спорте, о наболевших проблемах, планах и мечтах мы поговорили в начале нового года, который, несомненно, принесет немало перемен в спортивной жизни Кохтла-Ярве.