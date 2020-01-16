В Кохтла-Ярве были обстреляны два автобуса

В четверг во второй половине дня полиция перекрыла движение в районе улицы Калеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве и огородила лентами жилой дом №16 по улице Калеви.

Полицейские задержали двоих несовершеннолетних и одного 20-летнего мужчину, которых есть основание подозревать в совершении деяния. В Кохтла-Ярве на улице Калеви выстрелили в окна двух маршрутных автобусов. В одном автобусе находились пассажиры, в другом автобусе был только водитель. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают полицейские патрули, служащие подразделения быстрого реагирования, криминалисты и оперативная группа.

- Люди не могут попасть в дом, из дома их тоже не выпускают. Когда мы поинтересовались, что происходит, полицейские только сказали, что проверяют одну информацию, - рассказала "Северному побережью" живущая в этом доме Ирина.

Пресс-представитель Идаской префектуры Кристина Костина сказала "Северному побережью" в 16.13, что пока информация скудная: полиция подозревает, что были обстреляны два автобуса; из огнестрельного или пневматического оружия, пока неясно.

По имеющейся информации, никто не пострадал и опасности для людей нет.

Полиция сообщила, что для выяснения всех обстоятельств данного инцидента возбуждено уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает грубое нарушение общественного порядка. Производство ведет Йыхвиское отделение полиции под руководством Вируской окружной прокуратуры.