В Кохтла-Ярве были обстреляны два автобуса

Полицейские задержали двоих несовершеннолетних и одного 20-летнего мужчину, которых есть основание подозревать в совершении деяния. В Кохтла-Ярве на улице Калеви выстрелили в окна двух маршрутных автобусов. В одном автобусе находились пассажиры, в другом автобусе был только водитель. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают полицейские патрули, служащие подразделения быстрого реагирования, криминалисты и оперативная группа.