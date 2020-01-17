Как живут и что творят кохтла-ярвеские художники

Необычным станет закрытие традиционной зимней выставки Кохтла-Ярвеского объединения художников - в субботу можно не просто полюбоваться в последний раз разнообразной экспозицией, но и услышать увлекательный рассказ о том, как живут и работают творцы. Руководитель Кохтла-Ярвеского виртуального филиала Русского музея Ольга Жаркова выбрала необычную тему для очередной лекции - подготовила любопытную информацию о своих творческих коллегах.

- Выбор темы неслучаен, надеюсь, что многие горожане успели познакомиться с этой выставкой, но уверена, что далеко не все имеют информацию об авторах, - рассуждает она. - Хочется рассказать о них, ведь у каждого автора свой опыт, стиль, художественные приемы и прочие особенности. Надеюсь, что поклонникам изобразительного искусства это будет интересно, тем более что иллюстрациями к моему рассказу станут и сами картины - оригиналы всегда выглядят лучше, чем фотографии или репродукции.

Ольга пригласила также художников - надеется, что кто-то найдет время, чтобы встретиться с заинтересованными горожанами.