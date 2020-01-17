Уусталу не вернется в школу из-за неприемлемого компромиссного предложения

Незадолго до этого понедельника, когда должна была начаться объявленная учителями кивиылиской школы забастовка, стороны договорились о том, что забастовка не состоится в том случае, если Люганузеское волостное управление сядет за стол переговоров с Хейди Уусталу и начнет переговоры о восстановлении ее в должности в качестве временного руководителя до конца учебного года.

Компромисса и не хотели

Волостное управление и Хейди Уусталу встретились в первый раз за время разразившегося 5 декабря конфликта в прошлую пятницу. Тогда Люганузеское волостное управление не сделало ни одного конкретного предложения. У Хейди Уусталу было два предложения: волость признает иск или компромисса пытаются достичь в ходе судебного производства. После этого волостное управление взяло неделю на размышление.

В эту пятницу время вышло, и волость сделала Хейди Уусталу следующее предложение: для восстановления взаимного доверия трудовой договор, заключенный с Хейди Уусталу в 2004 году, расторгнут по соглашению сторон с 6 декабря. Стороны подтверждают, что у них нет друг к другу требований в связи с расторжением трудового договора в чрезвычайном порядке, и стороны сами понесут процессуальные расходы. Поскольку предыдущие трудовые отношения в соответствии с соглашением будут прекращены, частью судебного компромисса является также пункт о новом срочном трудовом договоре, на основании которого с Уусталу заключили бы срочный договор до 17 июля этого года.

- Я не могу принять такое предложение, - констатировала Хейди Уусталу. По ее словам, с этим предложением стало окончательно ясно, что волостное управление и не хотело добиться никакого компромисса.

ХЕЙДИ УУСТАЛУ: Я не могу принять такое предложение.

Уусталу направила волостной управе встречное предложение, согласно которому условием компромисса является признание волостью Люганузе того, что расторжение заключенного с ней трудового договора в чрезвычайном порядке недействительно. "Если волость согласна с этим условием, можно поговорить и о прочих частях компромисса", - значится в предложении.

У школы свой кандидат

Коммуникационная фирма "Powerhouse", на услуги которой волость Люганузе в декабре потратила 3780 евро, после ответа Уусталу разослала пресс-релиз, в котором подтверждают, что решение кризиса найдено и работу продолжат с новым директором.

"Люганузеское волостное управление продолжает поиск нового директора Кивиылиской 1-й средней школы в порядке конкурса, поскольку с прежним директором Хейди Уусталу не удалось достичь единогласия", - сказано в пресс-релизе.

В конкурсе на должность директора кивиылиской школы приняли участие три человека. Одна из них - представлявшая школу на переговорах учитель Ану Вау.