Полиция ищет пропавшую в Кохтла-Ярве Анастасию

Полиция просит помочь в поиске 17-летней Анастасии, которая ушла из дома в городской части Ярве Кохтла-Ярве в четверг, 29 мая, и до сих пор туда не вернулась.
Полиция проверила возможное местонахождение девушки, связалась с ее родственниками и друзьями, но пока не смогла ее найти.
У Анастасии нет с собой телефона.
В настоящее время известно, что она может находиться в Кохтла-Ярве или Таллинне.
Анастасия среднего роста, худощавого телосложения, со светло-каштановыми волосами. На ней белая блузка, куртка цвета хаки, рваные джинсы и белые кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел Анастасию, сообщить об этом в центр тревоги по телефону 112.