Полиция ищет пропавшую в Кохтла-Ярве Анастасию

Полиция проверила возможное местонахождение девушки, связалась с ее родственниками и друзьями, но пока не смогла ее найти.

У Анастасии нет с собой телефона.

В настоящее время известно, что она может находиться в Кохтла-Ярве или Таллинне.

Анастасия среднего роста, худощавого телосложения, со светло-каштановыми волосами. На ней белая блузка, куртка цвета хаки, рваные джинсы и белые кроссовки.