Первый парсипативный бюджет Тойлаской волости вызвал азарт в Кохтла-Нымме, Вока и Тойла, а также в Ирландии, Германии и Бразилии. В стартовавшем в начале года голосовании рулят мотоспортсмены, мечтающие о новом ограждении на кохтла-ныммеском стадионе для спидвея. Не сдается также Вируский спортклуб, желающий обустроить место для купания в вокаском пруду и занимающий сейчас второе место.

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"Как сейчас распределяются голоса?" - приходит в воскресенье вечером вопрос по мессенджеру в группе вокаских "моржей" в "Фейсбуке". В тот момент соотношение было 771 против 899.