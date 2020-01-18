Сб, 18.01.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Государство готовится ликвидировать опасные провалы

В сентябре прошлого года большой провал образовался по соседству с кукрузеской горой.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Министерство окружающей среды ждет от местных жителей информацию о наиболее опасных провалах грунта.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Министерство окружающей среды ведет подготовку к ликвидации опасных провалов грунта в районе Йыхви, Кивиыли и Кохтла-Ярве. Для начала от местных жителей ждут до конца февраля помощи при нанесении на карту провалов и шурфовых отверстий. Таллиннский технический университет завершил в прошлом году работу "Исследование провалов в зонах подземной выработки горючего сланца", в ходе которой на карту было нанесено около 12000 вентиляционных шурфов, а также места, где обвалы штреков достигают поверхности земли.

Если причиненный добычей ущерб проявился более чем через десять лет после окончания срока действия разрешения на добычу, то компенсировать его должно по Закону о недрах государство.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ