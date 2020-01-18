Государство готовится ликвидировать опасные провалы

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Министерство окружающей среды ведет подготовку к ликвидации опасных провалов грунта в районе Йыхви, Кивиыли и Кохтла-Ярве. Для начала от местных жителей ждут до конца февраля помощи при нанесении на карту провалов и шурфовых отверстий. Таллиннский технический университет завершил в прошлом году работу "Исследование провалов в зонах подземной выработки горючего сланца", в ходе которой на карту было нанесено около 12000 вентиляционных шурфов, а также места, где обвалы штреков достигают поверхности земли.