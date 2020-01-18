Сб, 18.01.2020
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В Кохтла-Ярве стреляли по автобусам, задержаны трое молодых людей

В четверг вечером полиция огородила лентами дом №16 на одной из главных улиц города - улице Калеви - и участок, где были повреждены автобусы.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

16 января во второй половине дня полиция перекрыла движение в районе улицы Калеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве и огородила лентами жилой дом №16 на улице Калеви после того, как в центр тревоги поступило сообщение о выстрелах из неустановленного оружия по проезжающим мимо автобусам.

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Вечером того же дня полицейские задержали двоих подростков в возрасте 15 и 17 лет и одного 20-летнего молодого человека, которых есть основание подозревать в совершении деяния. Хотя по первоначальной информации на улице Калеви выстрелили в окна двух маршрутных автобусов, в одном из которых находились пассажиры, к данному моменту выяснилось, что повреждены три автобуса. В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция окружила дом

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