Сб, 12.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

За движением уездных автобусов теперь можно следить через интернет

Если автобус не подъезжает вовремя к остановке, то теперь, ожидая его, можно проследить, далеко ли он.
Если автобус не подъезжает вовремя к остановке, то теперь, ожидая его, можно проследить, далеко ли он. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Все пассажиры теперь могут на странице планирования поездок Peatus.ee следить за местонахождением автобусов на уездных линиях.

- Знание местоположения автобуса в реальном времени дает пассажирам чувство уверенности и делает повседневное пользование общественным транспортом более комфортным и бесстрессовым, - сказал проектный руководитель по развитию отдела общественного транспорта Министерства регионального развития и сельского хозяйства Андрус Раамат.

Информация о местоположении автобусов в реальном времени позволяет пассажирам лучше учитывать опоздание автобуса или другие чрезвычайные ситуации, связанные с отправлением. Это, в свою очередь, помогает пассажирам при необходимости быстро корректировать свои планы.

В случае проблем стоит все-таки связаться с поддержкой пользователя или диспетчером перевозчика, ведь информация картографического приложения может оказаться не всегда окончательной и соответствующей времени.

В среде Peatus.ee имеется инструкция о том, как в реальном времени следить за местоположением автобусов разных линий. Подробнее смотрите ЗДЕСЬ

Комментарии

Ключевые слова

Новости
Наверх