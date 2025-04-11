За движением уездных автобусов теперь можно следить через интернет

- Знание местоположения автобуса в реальном времени дает пассажирам чувство уверенности и делает повседневное пользование общественным транспортом более комфортным и бесстрессовым, - сказал проектный руководитель по развитию отдела общественного транспорта Министерства регионального развития и сельского хозяйства Андрус Раамат.

Информация о местоположении автобусов в реальном времени позволяет пассажирам лучше учитывать опоздание автобуса или другие чрезвычайные ситуации, связанные с отправлением. Это, в свою очередь, помогает пассажирам при необходимости быстро корректировать свои планы.

В случае проблем стоит все-таки связаться с поддержкой пользователя или диспетчером перевозчика, ведь информация картографического приложения может оказаться не всегда окончательной и соответствующей времени.