ПЕРЕДОВИЦА: Когда шутка - это не шутка

В минувший четверг в окрестностях одной из дорожных артерий Кохтла-Ярве - улицы Калеви - проходила небывалая акция. Движение перекрыли, в расположенном по соседству квартирном доме жильцов не впускали и не выпускали. Это вызвало у многих людей вопросы, поскольку обычно подобным образом окружают зоны опасности - например, при подозрении на бомбу. Но в таких случаях людей эвакуируют.
Вскоре наступила ясность: причина была в том, что некто из какого-то оружия стрелял по проезжавшим мимо автобусам. И хотя среди людей жертв не было, пострадали только автобусы, полиция отреагировала быстро и большими силами. Задержание подозреваемых было лишь вопросом времени, как и подтверждение предположения, что это была необдуманная шалость мальчишек.
Здесь кто-то может задуматься, не реагируют ли органы власти слишком бурно, если незрелые юнцы, которые поступили так, вероятно, по своей молодости и глупости, окажутся за решеткой; возможно, что непосредственного виновника заключат под стражу и на время предварительного следствия. Однако в таких случаях, когда есть подозрение на применение оружия, правило таково: избыточная реакция лучше, чем недостаточная, поскольку в опасности могут быть жизнь и здоровье людей.
В прошлом году "Северное побережье" писало о том, что в Ида-Вирумаа участились случаи вызова полиции из-за инцидентов с применением небоевого оружия. Тогда полиция выразила свою обеспокоенность тем, что один из таких инцидентов может стоить жизни человеку, размахивающему ненастоящим пистолетом, ведь полицейский может не знать, что оружие в руках человека ненастоящее, и достаточно лишь одного неосторожного движения, чтобы для разрешения ситуации в ход пошло настоящее огнестрельное оружие в руках полицейского.
Что же говорить о пневматическом оружии, которым можно нанести человеку тяжелую травму, однако которое можно свободно купить в любом магазине товаров для туризма. Когда такое орудие применяется на улице с интенсивным движением для стрельбы по людям, машинам или чему угодно, тут уже не до шуток. Это должно быть понятно и ежу, не говоря уж о людях.