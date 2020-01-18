ПЕРЕДОВИЦА: Когда шутка - это не шутка

Вскоре наступила ясность: причина была в том, что некто из какого-то оружия стрелял по проезжавшим мимо автобусам. И хотя среди людей жертв не было, пострадали только автобусы, полиция отреагировала быстро и большими силами. Задержание подозреваемых было лишь вопросом времени, как и подтверждение предположения, что это была необдуманная шалость мальчишек.

Здесь кто-то может задуматься, не реагируют ли органы власти слишком бурно, если незрелые юнцы, которые поступили так, вероятно, по своей молодости и глупости, окажутся за решеткой; возможно, что непосредственного виновника заключат под стражу и на время предварительного следствия. Однако в таких случаях, когда есть подозрение на применение оружия, правило таково: избыточная реакция лучше, чем недостаточная, поскольку в опасности могут быть жизнь и здоровье людей.

В прошлом году "Северное побережье" писало о том, что в Ида-Вирумаа участились случаи вызова полиции из-за инцидентов с применением небоевого оружия. Тогда полиция выразила свою обеспокоенность тем, что один из таких инцидентов может стоить жизни человеку, размахивающему ненастоящим пистолетом, ведь полицейский может не знать, что оружие в руках человека ненастоящее, и достаточно лишь одного неосторожного движения, чтобы для разрешения ситуации в ход пошло настоящее огнестрельное оружие в руках полицейского.