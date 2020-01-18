ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Яак Ааб

Вы, конечно, помните, как он уверенно говорил о намерении начать выплату со стороны государства дополнительной зарплаты всей работающей тут молодой интеллигенции. Он обещал также в несколько раз увеличить средства правительственной ида-вируской программы, годовой объем которой составлял до сих пор четыре миллиона евро. Поначалу вместо умножения произвели сложение, что означает добавку всего одного миллиона евро. Он был также сторонником направления денег из эконалогов обратно в Ида-Вирумаа, но когда осенью в Рийгикогу проходило голосование по данному предложению, его однопартийцы из Центристской партии проголосовали против.

И все же теперь он близок к достижению одной трудовой победы. Его соратники по партии в Йыхви страшно хотели переименовать волость в город. И даже потратили деньги волости на проведение народного опроса, хотя и было известно, что действующие законы не допускают такого переименования иначе, как в случае объединения самоуправлений. На этой неделе Ааб внес в правительство предложение об изменении этого порядка таким образом, чтобы у Йыхви появилась такая возможность. Работы и хлеба это не добавит, но, может, порадует хотя бы волостного старейшину Макса Каура.