Репинские теперь официально разведены

Поженившиеся в 2017 году депутаты Рийгикогу Сирет Котка и Мартин Репинский, который менее года был также старейшиной Йыхвиской волости, отныне официально разведены.
По сообщению Сирет Котка, брак был расторгнут в Департаменте записи актов гражданского состояния, хотя поначалу Мартин Репинский хотел сделать это через суд.
Котка написала в четверг в социальных сетях, что предыдущий год у нее был полон испытаний, преодолев которые она стала намного сильнее. "Крушение отношений - это эмоционально тяжело и больно, однако боли и ранимости бояться нельзя, ведь через эти чувства мы можем духовно расти и развиваться! Благодарю всех своих знакомых, которые сопровождали меня добрыми словами и оказывали поддержку!"
Сирет Котка и Мартин Репинский поженились весной 2017 года. Венчание состоялось в Нарве в православной церкви, а свадебное торжество - на мызе Мяэтагузе. Свидетелями бракосочетания была почти вся элита Центристской партии во главе с председателем партии и премьер-министром Юри Ратасом. Начиная со свадебного торжества Репинские делали из своего брака медийное событие, часто фигурируя в светской прессе.
В семье Репинских родился сын.
Осенью 2018 года пошли слухи, что у вступившего в должность старейшины Йыхвиской волости Мартина Репинского возникли отношения с заместителем председателя волостного собрания Екатериной Васильевой. Мартин Репинский и Сирет Котка-Репинский до парламентских выборов 2019 года называли эти разговоры безосновательными и злонамеренными. Однако вскоре после выборов связь между Репинским и Васильевой получила подтверждение.