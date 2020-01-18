Репинские теперь официально разведены

По сообщению Сирет Котка, брак был расторгнут в Департаменте записи актов гражданского состояния, хотя поначалу Мартин Репинский хотел сделать это через суд.

Котка написала в четверг в социальных сетях, что предыдущий год у нее был полон испытаний, преодолев которые она стала намного сильнее. "Крушение отношений - это эмоционально тяжело и больно, однако боли и ранимости бояться нельзя, ведь через эти чувства мы можем духовно расти и развиваться! Благодарю всех своих знакомых, которые сопровождали меня добрыми словами и оказывали поддержку!"

Сирет Котка и Мартин Репинский поженились весной 2017 года. Венчание состоялось в Нарве в православной церкви, а свадебное торжество - на мызе Мяэтагузе. Свидетелями бракосочетания была почти вся элита Центристской партии во главе с председателем партии и премьер-министром Юри Ратасом. Начиная со свадебного торжества Репинские делали из своего брака медийное событие, часто фигурируя в светской прессе.

В семье Репинских родился сын.