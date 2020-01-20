При пожаре в социальном доме в Кохтла-Ярве погиб человек

Сообщение о пожаре на третьем этаже социального дома и охватившей жильцов панике поступило в центр тревоги в 02.11 19 января, сообщили в воскресенье в Спасательном департаменте.

"Первой на место прибыла бригада спасателей из Кохтла-Ярве, которой пришлось разбить окно, чтобы попасть в здание. Коридор был заполнен дымом, вахтера не было", - сообщили в пресс-службе департамента.

Одна из комнат в правом крыле на третьем этаже социального дома была охвачена пламенем. Спасатели вынесли из здания двух пострадавших и передали их скорой помощи. Один из них скончался по дороге в больницу.

С помощью полиции была также проведена эвакуация людей с первого и второго этажей социального дома. В общей сложности из здания вывели 23 человека, включая пострадавших. Эвакуированных людей перевезли в Кохтла-Ярвеский детский дом.