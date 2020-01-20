ОПРОС: Какие меры могли бы стать действенными в отношении алководителей?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Игорь МИХЕЕВ: - Если будут отнимать права на всю жизнь, то это заставит задуматься, прежде чем сесть за руль пьяным. Езда без прав уголовно наказуема. Жестко, но ведь из-за алководителей действительно много аварий происходит. Мое личное мнение - такие меры подействуют сразу. Ну и конечно, с выпившим никогда не стоит в машину садиться.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Владимир РАЗВАРОВ: - Голову отрезать. Это, конечно, шутка, но что только уже ни пробовали - не помогает. Любая мера бесполезна. Так что у меня нет ответа на ваш вопрос.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Павел СИРОШ: - Нужны радикальные меры - тюрьма, лишение прав, в некоторых случаях пожизненно. Если люди будут знать, что, возможно, никогда после такого проступка не сядут за руль, станут осторожнее. Главное, чтобы человек сам осознавал возможные последствия.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Урмас ТОМИНГАС: - Первая мера - за езду в нетрезвом виде сразу же лишать прав. Надолго. Вторая мера - конфискация автомобиля.