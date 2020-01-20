Пн, 20.01.2020
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

ОПРОС: Какие меры могли бы стать действенными в отношении алководителей?

ФОТО: Илья Смирнов

Садясь пьяным за руль, человек подвергает опасности жизни окружающих.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Игорь МИХЕЕВ:

- Если будут отнимать права на всю жизнь, то это заставит задуматься, прежде чем сесть за руль пьяным. Езда без прав уголовно наказуема. Жестко, но ведь из-за алководителей действительно много аварий происходит. Мое личное мнение - такие меры подействуют сразу. Ну и конечно, с выпившим никогда не стоит в машину садиться.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Владимир РАЗВАРОВ:

- Голову отрезать. Это, конечно, шутка, но что только уже ни пробовали - не помогает. Любая мера бесполезна. Так что у меня нет ответа на ваш вопрос.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Павел СИРОШ:

- Нужны радикальные меры - тюрьма, лишение прав, в некоторых случаях пожизненно. Если люди будут знать, что, возможно, никогда после такого проступка не сядут за руль, станут осторожнее. Главное, чтобы человек сам осознавал возможные последствия.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Урмас ТОМИНГАС:

- Первая мера - за езду в нетрезвом виде сразу же лишать прав. Надолго. Вторая мера - конфискация автомобиля.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Роланд ПЕЭТС:

- К сожалению, когда люди больные, они не понимают своего состояния, поэтому больше сработать в этом вопросе может отношение окружающих - общество, семья, друзья. Толерантность к алководителям должна быть нулевой, а народ реагирует - увидев пьяного за рулем, не позволит ему ехать или сообщит в соответствующие инстанции для принятия мер. Тогда несчастных случаев по вине алководителей станет меньше. Они тоже будут знать, что вероятность попасться очень высока, подумают, прежде чем ехать после употребления алкоголя.

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