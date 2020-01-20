ОПРОС: Какие меры могли бы стать действенными в отношении алководителей?

Садясь пьяным за руль, человек подвергает опасности жизни окружающих.
Игорь МИХЕЕВ:
- Если будут отнимать права на всю жизнь, то это заставит задуматься, прежде чем сесть за руль пьяным. Езда без прав уголовно наказуема. Жестко, но ведь из-за алководителей действительно много аварий происходит. Мое личное мнение - такие меры подействуют сразу. Ну и конечно, с выпившим никогда не стоит в машину садиться.
Владимир РАЗВАРОВ:
- Голову отрезать. Это, конечно, шутка, но что только уже ни пробовали - не помогает. Любая мера бесполезна. Так что у меня нет ответа на ваш вопрос.
Павел СИРОШ:
- Нужны радикальные меры - тюрьма, лишение прав, в некоторых случаях пожизненно. Если люди будут знать, что, возможно, никогда после такого проступка не сядут за руль, станут осторожнее. Главное, чтобы человек сам осознавал возможные последствия.
Урмас ТОМИНГАС:
- Первая мера - за езду в нетрезвом виде сразу же лишать прав. Надолго. Вторая мера - конфискация автомобиля.
Роланд ПЕЭТС:
- К сожалению, когда люди больные, они не понимают своего состояния, поэтому больше сработать в этом вопросе может отношение окружающих - общество, семья, друзья. Толерантность к алководителям должна быть нулевой, а народ реагирует - увидев пьяного за рулем, не позволит ему ехать или сообщит в соответствующие инстанции для принятия мер. Тогда несчастных случаев по вине алководителей станет меньше. Они тоже будут знать, что вероятность попасться очень высока, подумают, прежде чем ехать после употребления алкоголя.