В Ида-Вирумаа действует иная политкультура: с оппозицией не считаются, рабочие места обеспечивают своим

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Антикоррупционная спецкомиссия Рийгикогу анализирует сейчас ответы на отправленные всем самоуправлениям Эстонии вопросы об отношениях между коалицией и оппозицией, а также о привлечении последней к управлению.

После местных выборов 2017 года из крупнейших городов Ида-Вирумаа, прежде всего из Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве, поступали сообщения об ущемлении прав оппозиции при привлечении к работе в комиссиях. Как в Силламяэ, так и в Нарве были также обращения в суд от отвергаемой оппозиции, но суды до сих пор не приступили к рассмотрению таких жалоб, считая эту тему вопросом внутреннего рабочего распорядка местных собраний. Тогда слово брал также канцлер права, посчитавший, что для обеспечения прав оппозиции следует изменить закон.