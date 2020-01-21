В Ида-Вирумаа действует иная политкультура: с оппозицией не считаются, рабочие места обеспечивают своим

Из ответов, присланных антикоррупционной спецкомиссии Рийгикогу местными самоуправлениями, следует, что в некоторых самоуправлениях Ида-Вирумаа традицией стало не считаться с депутатами оппозиции. Находящиеся у власти часто оправдывают свои действия тем, что это и вовсе оппозиция не готова к сотрудничеству.
Антикоррупционная спецкомиссия Рийгикогу анализирует сейчас ответы на отправленные всем самоуправлениям Эстонии вопросы об отношениях между коалицией и оппозицией, а также о привлечении последней к управлению.