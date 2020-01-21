Вт, 21.01.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд
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В Ида-Вирумаа действует иная политкультура: с оппозицией не считаются, рабочие места обеспечивают своим

Хотя нарвскую городскую власть уже привыкли считать наиболее связанной круговой порукой, сама власть утверждает, что поскольку в горсобрании никакого коалиционного соглашения нет, то и нельзя формально в городе говорить о коалиции и оппозиции.

ФОТО: Илья Смирнов

Из ответов, присланных антикоррупционной спецкомиссии Рийгикогу местными самоуправлениями, следует, что в некоторых самоуправлениях Ида-Вирумаа традицией стало не считаться с депутатами оппозиции. Находящиеся у власти часто оправдывают свои действия тем, что это и вовсе оппозиция не готова к сотрудничеству.

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Антикоррупционная спецкомиссия Рийгикогу анализирует сейчас ответы на отправленные всем самоуправлениям Эстонии вопросы об отношениях между коалицией и оппозицией, а также о привлечении последней к управлению.

После местных выборов 2017 года из крупнейших городов Ида-Вирумаа, прежде всего из Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве, поступали сообщения об ущемлении прав оппозиции при привлечении к работе в комиссиях. Как в Силламяэ, так и в Нарве были также обращения в суд от отвергаемой оппозиции, но суды до сих пор не приступили к рассмотрению таких жалоб, считая эту тему вопросом внутреннего рабочего распорядка местных собраний. Тогда слово брал также канцлер права, посчитавший, что для обеспечения прав оппозиции следует изменить закон.

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